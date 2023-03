Nhan sắc Á hậu Kiều Loan hậu phẫu thuật tại Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, việc Á hậu Kiều Loan can thiệp dao kéo tại Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Á hậu Kiều Loan (Lona Kiều Loan) nổi tiếng đa năng, sở hữu sắc vóc nổi trội và thành tích khủng. Cô đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và đang theo đuổi lĩnh vực ca sĩ cùng nhiều vai trò khác trong mảng nghệ thuật.

Á hậu Kiều Loan khi đăng quang.

Gần đây, Á hậu Kiều Loan đăng hình công khai nâng mũi gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong một talkshow, Lona Kiều Loan thừa nhận từng stress và tự ti trước các ý kiến trái chiều về sắc đẹp và cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019.

Hình ảnh Á hậu Kiều Loan sau khi cắt mắt, nâng ngực.

Vì vậy, sau một thời gian suy nghĩ, Lona Kiều Loan quyết định can thiệp thẩm mỹ các bộ phận mắt, ngực và cánh mũi. Dưới bàn tay của bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, nàng Á hậu lột xác và nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Á hậu Kiều Loan sau một tuần sửa mũi.

Á hậu Kiều Loan chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đến giờ, đó là lựa chọn đúng đắn, sự đầu tư thông minh. Bởi tôi biết rào cản của mình ở đâu và chỉ cần cải thiện nó thì tôi có thể tự tin theo đuổi đam mê và mang lại những giá trị tốt đẹp cho mọi người”.

Gần đây, Lona Kiều Loan chia sẻ hình ảnh với diện mạo mới lên Facebook, ngầm công khai thực hiện thêm phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Cộng đồng mạng một lần nữa xôn xao vì không nhận ra hình ảnh Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 ngày nào. Nhiều bình luận dưới bài đăng của Á hậu Kiều Loan thể hiện ý kiến cho rằng sắc đẹp của cô sau cắt mắt, thu gọn cánh mũi đã gần như hoàn hảo và không cần chỉnh sửa thêm.

Video - Hình ảnh Lona Kiều Loan tham dự sự kiện sau 3 tuần sửa mũi Á hậu Kiều Loan phẫu thuật thẩm mỹ lần 2, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

“Do mũi tôi hơi dài, đầu mũi to, dáng mũi két và khi lên hình chưa thực sự cân xứng nên tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ mũi để phù hợp với khuôn mặt”, Á hậu Kiều Loan cho biết lý do đi đến quyết định can thiệp thẩm mỹ lần 2. Cô giải thích hình ảnh vừa chia sẻ là tình trạng mũi sau một tuần phẫu thuật, chưa vào form nên có phần khác lạ.

Á hậu Kiều Loan sau sửa mũi 3 tuần.

Theo Á hậu Kiều Loan, sau một tháng, khi mũi đã vào phom, gương mặt cô sẽ đẹp, quyến rũ và nữ tính hơn. Hình ảnh Kiều Loan tham dự event qua camera thường mới đây đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Sau 3 tuần nâng mũi, dung mạo Kiều Loan thăng hạng, mang nét sang trọng và “Tây” hơn.

Bên cạnh các ý kiến trái chiều, phần lớn người hâm mộ cho rằng việc Lona Kiều Loan quyết định nâng mũi là đúng đắn. Họ hy vọng theo thời gian chiếc mũi sẽ vào dáng và hài hòa với khuôn mặt nàng Á hậu. Tuy là sao nữ trẻ, việc Lona Kiều Loan quyết định công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ cho thấy bản lĩnh, biết cách đầu tư vào bản thân của cô.