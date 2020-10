Nhan sắc 3 ứng viên trong nhóm nữ mới của SM

Tháng 9/2019, Helen thể hiện khả năng vũ đạo trong video có tựa đề How to Pass a K-Pop Audition Part 2 do Pocket TV đăng tải. Nét đẹp trong sáng của cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Cư dân mạng nhận xét đường nét khuôn mặt của Helen có nét giống với Lia (ITZY).