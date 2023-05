Nhan sắc 3 Hoa hậu Indonesia vừa đăng quang gây tranh cãi

Tối 19/5, đêm chung kết Puteri Indonesia 2023 diễn ra tại trung tâm hội nghị Jakarta với sự tham gia của 46 thí sinh. Kết quả, người đẹp Farhana Nariswari đại diện khu vực Jawa Barat đã đăng quang ngôi vị cao nhất - Hoa hậu Quốc tế Indonesia 2023.

Người đẹp Yasinta Aurelia đến từ khu vực Jawa Timur đăng quang ngôi vị Hoa hậu Siêu quốc gia Indonesia 2023 và người đẹp Lulu Zaharani Krisma đại diện khu vực Lampung đăng quang ngôi vị Miss Charm Indonesia 2023.

Ngay sau đêm chung kết, hình ảnh của ba người đẹp mới đăng quang nhận được sự chú ý của khán giả.

Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, khán giả bày tỏ sự thất vọng với nhan sắc của 3 người đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng họ quá già, thiếu nổi bật. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả nhận xét các người đẹp bị "dìm" nhan sắc do lỗi trang điểm.

Sau đó, nhiều khán giả vào trang cá nhân của các người đẹp để tìm hiểu thêm về nhan sắc thật ngoài đời thường của họ. Đa phần ý kiến đều nhận xét ở ngoài đời 3 người đẹp có vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ hơn nhiều so với đêm chung kết.

Farhana Nariswari - Hoa hậu Quốc tế Indonesia 2023 năm nay 26 tuổi đến từ tỉnh Bandung. Cô được giới thiệu có chiều cao 1,72 m và thích du lịch, nấu ăn. Người đẹp đang theo học chuyên ngành y khoa tại Padjadjaran University.

Yasinta Aurellia - Hoa hậu Siêu quốc gia Indonesia 2023 năm nay 19 tuổi, đang theo học tại trường Veterans National Development ở East Java. Cô sẽ là người đầu tiên trong số 3 người đẹp đại diện Indonesia thi quốc tế tại Ba Lan vào tháng 7.

Lulu Zaharani Krisma - Miss Charm Indonesia là người đẹp được yêu mến và nổi bật ngay từ đầu cuộc thi. Cô được kỳ vọng giành ngôi vị cao nhất nhưng dừng chân ở vị trí tương đương Á hậu 2.

Trở lại sau khi mất bản quyền Miss Universe, đêm chung kết Puteri Indonesia 2023 được cho là thiếu sức hút dù ban tổ chức đã nỗ lực mời dàn người đẹp "khủng".

Đêm chung kết có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 Lalela Mswane, đương kim Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 Luma Russo, đương kim Hoa hậu Quốc tế 2022 Jasmin Selberg với vai trò khách mời.

Ngoài ra, Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Chanique Rabe và Hoa hậu Quốc tế 2015 Edymar Martínez cũng có mặt trong đêm chung kết với vai trò giám khảo.

Dàn khách mời VIP được cho là điểm nhấn của đêm chung kết năm nay. Ban tổ chức mạnh tay đầu tư chuyên nghiệp, hoành tráng để thể hiện sự trỗi dậy sau nhiều thập kỷ điều hành và phát triển.

Tuy nhiên, ngoài điểm nhấn là dàn khách mời đình đám, đêm chung kết Puteri Indonesia 2023 vẫn bị đánh giá thiếu sức hút.

Puteri Indonesia là tổ chức uy tín, nắm quyền điều hành cuộc thi nhan sắc lâu đời ở quốc gia vạn đảo trong nhiều thập kỷ. Cuộc thi hướng tới tôn vinh các giá trị truyền thống nên cách dàn dựng chương trình thường bị cho là tẻ nhạt.

Các tiết mục âm nhạc, cách dàn dựng âm thanh, ánh sáng của đêm chung kết bị khán giả đánh giá buồn tẻ, không hấp dẫn. Bên cạnh đó, trang phục của thí sinh cũng bị cho là một màu, thiếu đột phá.

Năm 2022, Puteri Indonesia mất bản quyền Miss Universe vào tay công ty PT Capella Swastika Karya. Ban tổ chức phải chuyển hướng sang các cuộc thi sắc đẹp khác như Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia.

Mặc dù vậy, ngay trong mùa đầu tiên nỗ lực chuyển hướng, cuộc thi vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Những người đẹp giành chiến thắng ở cuộc thi vẫn còn quá xa lạ với khán giả, chưa tạo được hiệu ứng truyền thông.

Tuy nhiên nhiều năm qua, nhan sắc Indonesia vốn vẫn được đánh giá cao trên đấu trường quốc tế. Vì thế, khán giả cho rằng cần thêm thời gian để xem mùa giải đầu tiên của Puteri Indonesia sau khi mất bản quyền Miss Universe có lựa chọn được ra những người xứng đáng hay không.

