Nhan sắc 10 nữ ca sĩ được yêu thích trong năm 2020

Han Sara: Năm nay, Han Sara trình làng 2 sản phẩm chủ lực là Let me go (hạng 14 #zingchart tuần) và Thế là không xanh chín rồi (hạng 34 #zingchart tuần). Nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc định hình theo phong cách “R&B girl” (giọng ca nữ chuyên dòng nhạc R&B). Bên cạnh đó, ê-kíp đầu tư chỉn chu, văn minh về mặt hình ảnh cho cô nàng 10X. Sự thân thiện, hoạt bát của Han Sara cũng là yếu tố thu hút lượng người hâm mộ lớn.