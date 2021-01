Nhận hối lộ tình dục là hành vi tham nhũng

Cựu đại úy công an nhận hối lộ 25 triệu từ gia đình bị can

0 443

VKSND Tối cao truy tố cựu đại úy Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) do nhận 25 triệu đồng từ gia đình một bị can về tội nhận hối lộ.