Nhận hối lộ, một cán bộ ở Đà Nẵng bị bắt

Cảnh sát cáo buộc cán bộ thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã nhận 80 triệu đồng để phối hợp thực hiện các hành vi phạm pháp.

Ngày 18/12, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phong, cán bộ Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng để điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2018, Lê Văn Thoại (trú quận 12, TP.HCM) làm hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phong. Ảnh: Công an cung cấp.

Thoại làm quen với Phong và đặt vấn đề bồi dưỡng 1,5 triệu đồng cho mỗi bộ hồ sơ được cấp phép. Thoại đã 4 lần đưa tiền mặt và 3 lần chuyển khoản cho Phong với số tiền khoảng 80 triệu đồng.

Từ tháng 10/2018 đến nay, đường dây của Lê Văn Thoại đã nộp 190 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.

Cảnh sát xác định nhiều giấy tờ trong hồ sơ như giấy chứng nhận chuyên gia, lý lịch tư pháp, phiếu khám sức khỏe... đều là giả.

Cũng theo Công an Đà Nẵng, ngoài việc bắt giam Phong, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ án Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Thoại cùng đồng bọn thực hiện.