Nhận học bổng 16 triệu đồng khi thực tập IT tại Thế Giới Di Động

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) khởi động chương trình IT Fresher 2021 dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin, với học bổng 16 triệu đồng cho 4 tháng thực tập.

Bên cạnh trải nghiệm môi trường làm việc hiện đại, thực tập sinh IT tại MWG được tham gia các dự án lớn, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành 4 tháng thực tập.

IT Fresher 2021 mùa 5 trở lại

Vừa ra trường, nhiều sinh viên IT đối mặt với bài toán việc làm khi doanh nghiệp thường ưu tiên tuyển dụng coder (lập trình viên) có kinh nghiệm. Trái ngược với xu hướng này, MWG mở ra cơ hội để IT Fresher (lập trình viên mới ra trường) tham gia vào chương trình thực tập 4 tháng mang tên IT Fresher.

IT Fresher 2021 đã chính thức khởi động với học bổng thực tập 16 triệu đồng dành cho sinh viên.

Sau 4 mùa, IT Fresher 2021 đã chính thức khởi động trở lại. Năm nay, thực tập sinh tham gia chương trình nhận được học bổng đào tạo 16 triệu đồng, tức 4 triệu đồng mỗi tháng. Trong khoảng thời gian thực tập tại công ty, sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc hiện đại, học hỏi từ các nhân viên có kinh nghiệm, được đào tạo và phát triển từ kỹ năng cơ bản đến chuyên môn nâng cao.

Trở thành thực tập sinh IT của một trong những doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Việt Nam, sinh viên được tham gia thực hiện các dự án cùng đội ngũ back-end (quyết định cách thức website được vận hành) cho đến front-end (tập trung vào mảng phát triển xây dựng giao diện và trải nghiệm cho người dùng) và full stack (gồm công việc của back-end và front-end). Ngoài ra, thực tập sinh được tiếp cận các công nghệ tiên tiến như Micro-services, CI/CD, Graph DB, AI…

Với lợi thế là doanh nghiệp chuyển đổi số ứng dụng mã nguồn mở “tự xây” (ERP, CRM, mobile app…), cùng website thương mại điện tử có lượng truy cập lớn và tốc độ tải trang dưới 2 giây (gồm thegioididong.com, dienmayxanh.com, bachhoaxanh.com), MWG là môi trường làm việc phù hợp để sinh viên phát triển toàn diện từ kỹ năng đến chuyên môn.

Anh Thái Minh Nhứt (Bộ phận DBA) - một trong những thực tập sinh IT Fresher mùa đầu - đã có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của MWG. Anh Nhứt cho rằng ngoài môi trường làm việc tốt, công ty còn có nhiều đãi ngộ hấp dẫn và phần thưởng giá trị cho nhân viên.

Trải nghiệm thực tập tại MWG

Là doanh nghiệp được Anphabe vinh danh “Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam” và “Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn” với hơn 80.000 đơn ứng tuyển mỗi tháng, MWG tạo điều kiện để thực tập sinh trải nghiệm môi trường làm việc tại trụ sở nằm trong khu Công nghệ cao, thành phố Thủ Đức.

Trụ sở hiện đại của MWG.

Là nền tảng cho mọi hoạt động của MWG, khối công nghệ thông tin hiện có 700 nhân viên. Để trải nghiệm môi trường làm việc tại đây, thực tập sinh có thể ghé thăm fanpage Life at MWG để theo dõi loạt cuộc thi online hấp dẫn, nghe sếp “bắn rap, bắt trend”, ngắm ảnh các phòng ban lên đồ dịp hội hè. Ngoài những lúc tập trung hoàn thành công việc bên bàn code, MWG tạo điều kiện để người trẻ làm hết sức, chơi hết mình.

MWG đề cao văn hóa trao quyền cho người trẻ.

Bên cạnh công việc năng động dành cho những người trẻ, một trong những đặc điểm của môi trường MWG là cởi mở và công bằng. Nhân viên cũ tận tình chỉ bảo cho người mới, giao tiếp không co cụm, đề cao sự hợp tác… là những cách để MWG duy trì văn hóa trao quyền và hỗ trợ người mới.

Anh Bùi Ngọc Tín - Giám đốc Công nghệ thông tin MWG - cho hay môi trường tại đây còn có đặc điểm không phân cấp, chỉ hướng tới mục tiêu cuối cùng là tối ưu sản phẩm. Xét duyệt kết quả thực tập hay trở thành nhân viên đều rõ ràng, minh bạch, theo tôn chỉ trọng dụng nhân tài.

Để mang đến nhiều cơ hội cho thực tập sinh, IT Fresher 2021 dành 90 vị trí cho sinh viên năm cuối và mới ra trường, tăng quy mô gấp đôi so với năm ngoái. Độc giả ứng tuyển tại đây trước 30/6.