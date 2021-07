Nhãn Đồng Tháp lên sàn thương mại điện tử

Để giúp nông dân tiêu thụ nhãn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp đưa sản phẩm này lên sàn thương mại điện tử.

Ngày 29/7, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp với nhiều đơn vị để đưa sản phẩm nhãn lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn.

Trong đó, hợp tác xã nông sản an toàn An Hoà (huyện Châu Thành) hợp tác cung ứng cho Postmart.vn 5 tấn nhãn và Voso.vn 3 tấn nhãn để cung cấp cho khách hàng.

Từ nay đến cuối năm, huyện Châu Thành - địa phương trồng nhãn nhiều nhất tỉnh Đồng Tháp sẽ có hơn 340 ha nhãn đến thời điểm thu hoạch, sản lượng dự kiến khoảng 4.000 tấn.

Ngoài tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử, nhãn Châu Thành còn được kết nối tiêu thụ với các doanh nghiệp, hệ thống Bách Hóa Xanh tại TP.HCM.

Dự kiến trong năm nay, tỉnh Đồng Tháp có 1.230 ha nhãn sẽ thu hoạch, sản lượng hơn 11.600 tấn. Ảnh: Nhật Tân.

Tại Đồng Tháp, nhãn là cây có giá trị kinh tế cao, đặc thù, được trồng nhiều nhất ở vùng cồn xã An Nhơn và các xã An Phú Thuận, An Khánh, Phú Hựu.

Trong sáng cùng ngày, tỉnh này cũng tổ chức hội nghị trực tiếp, kết nối với điểm cầu tại Sóc Trăng và Hà Nội để giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp nhằm tiêu thụ nhãn và các sản phẩm đặc trưng của 2 tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng.

Ngoài nhãn, Đồng Tháp còn rất nhiều nông sản khác cần kết nối tiêu thụ như khoai lang, cá tra, lúa, xoài, chanh, thanh long…

Trước đó khoai lang Châu Thành từng được bán trên sàn thương mại điện tử. Tổng diện tích khoai lang của huyện hơn 3.300 ha, chiếm khoảng 98% diện tích khoai lang toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, từ đầu tháng 7/2021 đến nay có hơn 200 sản phẩm của Đồng Tháp (đa số là sản phẩm OCOP) được bán trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Sendo, Lazada, Postmart...

Hiện tại, đã có 3 biên bản ghi nhớ được ký kết, trong đó tỉnh Đồng Tháp có 2 biên bản ghi nhớ. Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sẽ đại diện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Thái (TP Sa Đéc), Công ty CP xuất nhập khẩu Nguyên Hậu (huyện Châu Thành) ký kết hợp tác với Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam.