Nhẫn đính hôn trị giá 100.000 USD của sao ‘Dị biệt’

Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên Shailene Woodley thông báo cô đã được bạn trai Aaron Rodgers cầu hôn.

Ngày 24/2, xuất hiện trong chương trình The Tonight Show của MC Jimmy Fallon, Shailene Woodley thông báo cô và bạn trai Aaron Rodgers đã chính thức đính hôn.

"Chúng tôi đã làm lễ đính hôn từ lâu. Tuy nhiên, đến lúc này, tôi mới quyết định công bố thông tin. Mong nhận được sự chúc phúc từ mọi người", ngôi sao loạt phim điện ảnh Divergent cho biết.

Shailene Woodley hẹn hò vận động viên bóng bầu dục Aaron Rodgers.

Đáng chú ý, trước ống kính, Shailene Woodley đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương có kích thước lớn. Theo tờ Hello, Mike Fried - Giám đốc điều hành của thương hiệu Diamond Pro - định giá chiếc nhẫn có trị giá khoảng 100.000 USD .

Trước đó, hôm 8/2, một nguồn tin chia sẻ trên People: "Shailene Woodley và Aaron Rodgers hẹn hò từ lâu, nhưng giữ bí mật về mối quan hệ. Họ quyết định gắn bó sau thời gian ngắn tìm hiểu".

Bạn trai của Shailene Woodley là Aaron Rodgers - vận động viên bóng bầu dục của Mỹ. Hôm 7/2, anh tiết lộ thông tin mình đã đính hôn khi nhận giải thưởng MVP (cầu thủ xuất sắc) của giải bóng bầu dục Mỹ NFL. Song, ngôi sao thể thao khi ấy không tiết lộ danh tính của nửa kia.

Công chúng có thể thoáng thấy chiếc nhẫn trên tay Woodley trong chương trình talk show của Jimmy Fallon. Ảnh: The Tonight Show.

Shailene Woodley, sinh năm 1991, là nữ diễn viên người Mỹ. Cô được biết tới qua nhiều bộ phim nổi tiếng, như The Descendants, The Spectacular Now và loạt Divergent (Dị biệt).

Từ năm 2008 đến 2013, nữ diễn viên cũng góp mặt trong series truyền hình The Secret Life of the American Teenager trên kênh truyền hình ABC của Mỹ. Năm 2016, Woodley gây xôn xao dư luận khi bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc biểu tình ôn hòa nhằm phản đối dự án đường ống dẫn dầu gây tranh cãi Dakota Access Pipeline.

Trước khi gắn bó với Aaron Rodgers, Woodley từng có quãng thời gian hẹn hò với một cầu thủ bóng bầu dục khác là Ben Volavola. Mối quan hệ kết thúc hồi tháng 4/2020.