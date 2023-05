Nhẫn đính hôn nạm kim cương của Lily Collins bị đánh cắp

Theo báo cáo của TMZ, những tên trộm đã đánh cắp nhẫn đính hôn nạm kim cương và nhiều món đồ quý giá khác của Lily Collins. Tổng tài sản bị mất cắp trị giá hơn 10.000 USD .

Cuối tuần trước, minh tinh Emily in Paris đến spa nằm trong một khách sạn ở West Hollywood (Mỹ) để chăm sóc sắc đẹp. Khi trở về, cô phát hiện đồ đạc bị lấy mất. Cơ quan cảnh sát Los Angeles tiến hành kiểm tra camera an ninh và đang mở cuộc điều tra để tìm thủ phạm.

Page Six cho biết vào cuối tháng 9/2020, đạo diễn Charlie McDowell đã đeo vào tay Collins nhẫn đính hôn hình hoa hồng, được chế tác theo công nghệ hiện đại. Đích thân McDowell và thợ kim hoàn Irene Neuwirth lên ý tưởng cho món kỷ vật tình yêu này.

"Em đã đợi rất lâu để được gặp anh và giờ đây đã sẵn sàng cùng anh sống trọn cuộc đời", Collins chia sẻ sau khi được bạn trai cầu hôn. Nữ diễn viên hạnh phúc khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út và gọi đây là món phụ kiện yêu thích nhất từ trước đến giờ".

Shannon Delaney-Ron, Giám đốc truyền thông của JamesAllen.com, ước tính viên đá trung tâm của chiếc nhẫn nằm trong khoảng 2-3 carat được đặt ngay ngắn trong khung bằng vàng.

Thời gian qua có nhiều người nổi tiếng ở Los Angeles bị trộm ghé thăm. Theo TMZ, Drake bị người kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà riêng hồi tháng 1 và lấy cắp nhiều tài sản giá trị.

Ngôi sao bóng đá của LAFC, Kellyn Acosta, bị lấy mất vài chiếc đồng hồ trong vụ trộm hồi tháng 2. Nhà của nam diễn viên Miles Teller cũng bị trộm ghé thăm trong cùng thời điểm.

