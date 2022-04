Nhẫn đính hôn hơn 5 triệu USD của Jennifer Lopez

Jennifer Lopez và Ben Affleck chuẩn bị về chung nhà sau một năm yêu lại từ đầu. Tài tử "Người Dơi" từng đính hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương nặng 6,1 carat.

Ngày 9/4, People đưa tin Jennifer Lopez đính hôn cùng Ben Affleck. Nữ ca sĩ xác nhận thông tin trên sau khi truyền thông ghi lại ảnh cô mang nhẫn kim cương ở ngón áp út trong lúc xuống phố cùng con gái. "Tôi có câu chuyện rất đặc biệt và thú vị muốn chia sẻ", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân kèm biểu tượng nhẫn kim cương.

Theo Page Six, nhẫn đính hôn của giọng ca On the Floor được làm từ kim cương xanh tự nhiên nặng khoảng 8,5 carat. "Tôi rất ngạc nhiên với nhẫn của J.Lo. Viên kim cương xanh có kích thước như vậy là cực kỳ hiếm. Chiếc nhẫn rẻ nhất là 5 triệu USD và có thể lên đến 10 triệu USD ", chuyên gia kim cương Mike Fried nói với Page Six.

Nhẫn đính hôn của J.Lo trị giá hơn 5 triệu USD . Ảnh: Mega.

Theo Page Six, xanh lá là màu sắc có ý nghĩa đối với giọng ca Let's Get Loud. "Xanh lá là màu may mắn của tôi. Bạn dễ dàng nhìn thấy tôi mặc đồ xanh vì tôi luôn gặp may mắn khi diện màu này", cô nói.

Nguồn tin của People cho biết cặp sao sẵn sàng tiến đến hôn nhân. Ben Affleck và J.Lo mua nhà trị giá 50 triệu USD hồi tháng 3. Dinh thự gồm 10 phòng ngủ, 17 phòng tắm, nhiều nhà bếp, hồ bơi rộng có hướng nhìn ra sân golf và thành phố, phòng gym, quầy bar...

J.Lo và Ben Affleck hàn gắn mối quan hệ từ năm 2021 sau 17 năm chia tay. Trong cuộc phỏng vấn của WSJ, sao phim Gone Girl nói anh thấy hạnh phúc khi được trao cơ hội thứ hai. "Cuộc sống luôn khó khăn. Thất bại là điều khó tránh và chúng ta đều hy vọng học hỏi được từ đó", tài tử 49 tuổi nói.

Jennifer Lopez và Ben Affleck tái hợp sau 17 năm hủy hôn. Ảnh: Getty.

Trong quá khứ, cặp sao hẹn hò từ đầu năm 2002. Trong lần đính hôn đầu tiên vào tháng 11/2002, tài tử Người Dơi cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương hồng nặng 6,1 carat. Thời điểm đó, Jennifer Lopez nói đây là điều tuyệt vời nhất cô từng có trong đời.

Tuy nhiên, Bennifer hoãn cưới vào tháng 9/2003 và chia tay vào tháng 1/2004. Nam diễn viên hiện có ba người con với vợ cũ Jennifer Garner, trong khi J.Lo từng kết hôn với nam ca sĩ Marc Anthony và có hai con chung.