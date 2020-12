Nhẫn đính hôn đắt đỏ của sao Hollywood trong năm 2020

Ariana Grande mới tuyên bố đính hôn với bạn trai Dalton Gomez hôm 20/12. Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào, giọng ca Side to Side còn khoe nhẫn kim cương đắt đỏ. Theo OK!, tuy nhẫn không quá lớn, nhưng lại được thiết kế tinh xảo. "Viên kim cương cắt hình bầu dục khá lớn, cùng ngọc trai bên cạnh có chất lượng rất đẹp, nặng khoảng 5-6 carat và giá dao động trong khoảng 200.000- 300.000 USD ", nhà chế tác kim hoàn Olivia Landau của The Clear Cut tiết lộ.