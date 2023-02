Nhận diện túi xách 'chuẩn IT'

Xuất hiện sau khái niệm "IT girl", túi xách "chuẩn IT" là những món phụ kiện được truyền thông, người nổi tiếng lăng xê, thu về doanh số khủng cho các thương hiệu thời trang.

Mẫu túi xách huyền thoại Prada Cleo được giới mộ điệu ưa chuộng. Ảnh: Prada.

"IT girl" chỉ những cô nàng hấp dẫn, nổi bật, được biết đến nhờ truyền thông và mạng xã hội. Sau khi từ ngữ "IT girl" ra đời, giới mộ điệu bắt đầu tiếp cận các khái niệm mới trong lĩnh vực thời trang như trang phục, phụ kiện "chuẩn IT".

Theo Harper's Bazaar, những chiếc túi xách "chuẩn IT" là sản phẩm được quảng bá rộng rãi, dự kiến đem về doanh thu khủng cho các thương hiệu thời trang từ bình dân đến cao cấp.

Dưới đây là những tiêu chí làm nên một chiếc túi tiêu chuẩn IT.

Chiếc túi Saddle đến từ thương hiệu Dior được ưa chuộng sau nhiều thập kỷ ra mắt. Ảnh: Dior.

Sáng tạo

Theo các chuyên gia thời trang, chiếc túi IT đầu tiên được thiết kế vào những năm 1950. Tuy nhiên, khái niệm này chỉ thực sự được nhắc đến từ thập niên 90 - khi các thương hiệu thời trang được công nghiệp hóa.

Đối với một số nhãn hàng, túi xách là sản phẩm “chim mồi”, góp phần gia tăng doanh thu.

Khác với váy áo phải được may đo theo kích thước, các món phụ kiện như giày, dép, mũ, túi không cần vừa vặn với cơ thể người mặc.

Túi xách hàng hiệu cũng có giá trị tương đối lớn, đôi khi hơn cả quần áo, váy vóc.

Đó chính là lý do các thương hiệu liên tục thực hiện chương trình truyền thông, quảng cáo bộ sưu tập túi mới, thu hút khách hàng.

Khi nào một mẫu túi xách bán chạy được gọi là “chuẩn IT”?

Libby Page, Giám đốc thị trường tại Net-a-Porter, cho biết: “Tình yêu, lòng trung thành của khách hàng là yếu tố xác định chiếc túi trong cửa hàng có 'chuẩn IT' hay không. Logo, móc cài, hình dạng, kích thước túi đều có khả năng chinh phục khách hàng, khiến người tiêu dùng yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

Như vậy, túi IT là một món phụ kiện sang trọng, đẳng cấp mà tất cả tín đồ thời trang đều ao ước sở hữu.

Ceanne Fernandes-Wong, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của nền tảng cho thuê và bán lại túi xách cao cấp Cocoon, cũng đồng ý với quan điểm này. “Đó là những chiếc túi có thiết kế mới lạ, hình dáng, chất liệu, họa tiết độc đáo”, Ceanne nói.

Chiếc túi IT phải khác biệt, dễ nhận thấy trong một quầy hàng túi xách. Mẫu City (Balenciaga), Saddle (Dior) hay Baguette (Fendi) đã trở thành minh chứng cho nhận định này.

Mẫu túi xách Prada Cleo vẫn giữ nguyên sức hút, được các tín đồ thời trang săn lùng. Ảnh: Prada.

Người nổi tiếng lăng xê

Tuy nhiên, sự sáng tạo là chưa đủ để giúp một món đồ đạt “chuẩn IT”.

Chỉ khi trở nên phổ biến, được săn lùng trên khắp thế giới, thu về doanh số lớn, chiếc túi mới có thể làm bùng nổ thị trường thời trang.

Những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang như công nương Diana, Jane Birkin, Grace Kelly, Jackie Kennedy Onassis là những cá nhân có khả năng lăng xê các mẫu túi xách.

“Trong những năm 1990, nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đã tích cực hưởng ứng chiếc túi Fendi Baguette. Giờ đây, Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber là những người góp phần đưa một món phụ kiện trở thành xu hướng thời trang”, Rachel Glicksberg của The RealReal chia sẻ.

Chiếc túi Prada Cleo được nhìn thấy trên tay một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, sau đó nhanh chóng tạo ra làn sóng mới. Số lượng lớn khách hàng ở khắp nơi trên thế giới nhanh tay đặt hàng, khiến doanh thu của Prada tăng trưởng nhanh chóng.

Tương tự, Loewe đã thành công rực rỡ với chiếc túi Puzzle, Jacquemus khiến giới mộ điệu chú ý tới túi xách Chiquito, Bottega khiến chiếc Cassette trở nên phổ biến. Tuy vậy, nhiều người cho rằng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để gọi các thiết kế này là túi “chuẩn IT”.

Chiếc túi Baguette của Fendi tiếp tục chinh phục các tín đồ thời trang sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: Fendi.

Sức sống vượt thời gian

Nhà tạo mẫu thời trang Tilly Wheating khẳng định: “Đối với tôi, một chiếc túi IT phải giữ được sức hút sau ít nhất 30 năm kể từ ngày ra mắt”.

Trong nhiều trường hợp, một số mẫu túi không “làm mưa làm gió” ngay tại thời điểm xuất hiện. Tuy nhiên, chúng quay trở lại thị trường thời trang nhiều lần, được các thế hệ người dùng ưa chuộng.

Tiffany Hsu của MyTheresa nói: “Một chiếc túi chỉ có thể chứng minh sức sống khi hồi sinh nhiều lần, trở lại vị trí hàng đầu sau thời gian dài không được quan tâm”.

Ví dụ, trong buổi trình diễn của thương hiệu Fendi tại New York (Mỹ) vào tháng 9/2022, toàn bộ sự chú ý dành cho túi xách Baguette. Chiến dịch Jackie 1961 của Gucci gần đây cũng góp phần làm nóng lại danh tiếng của mẫu túi lâu đời này.

“Những xu hướng của thập niên 90 đang trở lại. Chiếc Saddle (Dior), Baguette (Fendi) lại nhận được sự quan tâm của các tín đồ thời trang. Khi giai đoạn 2000-2010 quay lại, giới mộ điệu sẽ chú ý tới Luggage Tote (Celine) và Speedy (Louis Vuitton)”, Fernandes-Wong giải thích.

Chiến dịch Jackie 1961 được thương hiệu Gucci triển khai, thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng. Ảnh: Gucci.

Một số thiết kế túi xách lập tức trở nên nổi bật ngay khi trình làng, song nhanh chóng bị lãng quên. Những chiếc túi có vẻ mờ nhạt khi ra mắt lại được yêu thích, tôn sùng nhiều thập kỷ sau đó. Đây cũng chính là định nghĩa của một mẫu túi “chuẩn IT” mà giới mộ điệu luôn khao khát.