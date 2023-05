Nhận diện bản năng tính dục

Bạn là hiện thân của cả chất nam tính lẫn nữ tính, mặc dù bạn có thể thể hiện chúng trong những chừng mực khác nhau tại những thời điểm khác nhau trong đời.

Ảnh minh họa: Andrea Piacquadio/Pexels.

Nếu bạn cảm thấy dễ dàng trong việc xác định mục tiêu phía trước nhưng lại không có hứng thú nhảy múa thì chất nam tính trong bạn có thể được phát huy mạnh hơn chất nữ tính.

Nếu như bạn cảm thấy bản thân dễ dàng thuận theo thú vui cảm tính - khi mua sắm, nhảy múa, làm tình, tán chuyện với bạn bè - nhưng lại cảm thấy khó khăn khi thực hiện những dự án dài hạn thì chất nữ tính đã phát huy mạnh hơn.

Mỗi người đều có khả năng phát triển chất nam tính và nữ tính bên trong mình. Bằng sự nam tính của mình, bạn có thể học cách hướng cuộc đời mình đến những mục tiêu cụ thể một cách rõ ràng và kỷ luật như cách mà bạn trao cho vũ trụ món quà quý giá từ trái tim mình. Còn với sự nữ tính, bạn có thể học cách nhẹ nhàng xuôi theo dòng chảy của sự hỗn độn - một căn phòng đầy ắp những đứa trẻ đang nô đùa, một người bạn đang thổn thức khóc vì sợ hãi - cho đi sự trọn vẹn và nguồn sinh lực bao la tựa như món quà tình yêu sâu sắc từ trái tim bạn.

Mặc dù bạn có cả chất nam tính, nữ tính và những khả năng thiên bẩm nhưng quan trọng là bạn phải có bản năng tính dục đặc trưng. Bản năng tính dục của bạn giúp nhận diện giới tính của bạn. Dù là đàn ông hay phụ nữ, bản năng tính dục được xác định bởi những điều mà con tim thực sự xác quyết: về xung đột chưa ngã ngũ giữa dòng chảy luôn thay đổi của tình yêu và vũ điệu của ánh sáng cuộc đời hay sứ mệnh hướng đến nhận thức tự do bất biến và vĩnh cửu.

Có phải bạn nhận ra nhiều điều hơn khi tình yêu dao động trầm bổng nơi con tim mình hay khi bạn mạo hiểm hướng đến tự do? Có phải bạn sẽ rơi nước mắt trước những câu chuyện tình khi xem phim hơn là nội dung về sự công bằng và việc vượt qua mọi rào cản chống lại kẻ thù để được tự do? Bạn cảm động vì bộ phim tình cảm hay sứ mệnh tự do?

Lời nói nào của người tình sẽ kích thích dục vọng trong bạn? Tưởng tượng anh ta nói với bạn rằng: “Anh tin em và sứ mệnh của em, anh sẽ cùng em đi đến bất cứ đâu”. Rồi tiếp đến hãy tưởng tượng anh ta nói rằng: “Anh yêu thương và trân trọng ánh sáng đẹp đẽ trong em, anh muốn trái tim đầy yêu thương của em thuộc về anh, mãi mãi”.

Nếu bạn có bản năng tính dục nam, thì bạn sẽ bị kích thích bởi người tình tin tưởng vào hướng đi của bạn đến nỗi sẵn sàng chấp nhận mọi đòi hỏi từ bạn, say sưa thuận theo sức mạnh tình yêu sâu sắc của bạn và theo bạn đến bất cứ đâu.

Nếu bạn có bản năng tính dục nữ thì bạn sẽ bị kích thích bởi người tình nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ tỏa ra từ trái tim và cảm nhận được chiều sâu tình yêu nơi bạn, tôn thờ trái tim rạng rỡ của bạn bằng cả tấm lòng, si mê ôm trọn đời bạn bằng sự hiện diện mạnh của anh ta.

Người có bản tính nam hứng thú với những thử thách, đối mặt với cái chết và vượt qua rào cản để đạt được sứ mệnh tự do, dù đó là các vấn đề liên quan đến tài chính, chính trị, nghệ thuật hay tự do tinh thần. Ngay cả việc xem thể thao - được hình thức hóa thành những trận chiến, thách thức hay cuộc đấu tranh cho tự do - có thể khiến cho người mang bản tính nam xúc động đến mức la hét và kêu gào trong suốt một trận đá bóng hơn cả khi làm tình. Từ trước cho đến nay, bạn hay người tình giống như vậy hơn?

Hầu hết (chứ không phải tất cả) phụ nữ có bản năng tính dục nữ hơn là bản năng tính dục nam, mặc dù tỷ lệ chính xác có khác nhau và bản năng tính dục ở mỗi người cũng khác biệt. Nhưng bạn có thể tận hưởng việc sử dụng món quà nam tính của mình để chinh phục thế giới, trong khi sâu thẳm nơi bạn chứa đựng một bản tính nữ luôn khao khát dòng chảy tình yêu hơn là cuộc chiến tự do, dù bạn có thể vẫn chưa cảm nhận chắc chắn về điều mình thật sự mong muốn.