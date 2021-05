Nhan đề ‘Black Panther II’ cùng nhiều tựa phim Marvel được tiết lộ

Marvel Studios hé lộ nhan đề chính thức của hậu truyện “Black Panther”, hình ảnh đầu tiên từ “Eternals” và nhiều thông tin quan trọng khác xoay quanh tương lai vũ trụ điện ảnh.

Hình ảnh từ các bộ phim mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel Ngày 3/5, Marvel Studios tung ra clip nhìn lại chặng đường của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, với cả những khoảnh khắc đáng nhớ lẫn nhiều hình ảnh từ các bộ phim sắp ra mắt.

The Hollywood Reporter đưa tin Marvel Studios hé lộ một số hình ảnh và thông tin mới về loạt tác phẩm sắp ra mắt của hãng trong video dài hơn ba phút mới được công bố. Video ra đời nhằm kêu gọi khán giả tới rạp xem phim khi các phòng chiếu mở cửa trở lại.

Hãng tiết lộ phần hậu truyện đang được thực thiện của Black Panther sẽ có nhan đề Black Panther: Wakanda Forever. Bộ phim dự kiến ra rạp từ 8/7/2022. Do sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Chadwick Boseman hồi 2020, nhà làm phim Ryan Coogler đã phải chỉnh sửa lại kịch bản để phù hợp với tình hình mới.

Hình ảnh đầu tiên từ bộ phim Eternals của Marvel Studios. Ảnh: Disney.

Nữ diễn viên Lupita Nyong’o, người thủ vai điệp viên Nakia trong Black Panther (2018), mới đây chia sẻ về phần hậu truyện: “Cách anh ấy tái định hình bộ phim thứ hai thể hiện sự tôn trọng với nỗi mất mát mà ê-kíp và người hâm mộ trên toàn thế giới đã trải qua”.

Tiếp đến, video cũng hé lộ nhan đề hậu truyện về Captain Marvel sẽ là The Marvels. Phim có sự trở lại của Brie Larson trong vai siêu anh hùng Captain Marvel/Carol Danvers, bên cạnh gương mặt mới Ms. Marvel do Iman Vellani thủ vai. Trước khi xuất hiện trong The Marvels, nhân vật sẽ được giới thiệu bằng series riêng trên Disney+.

Nữ diễn viên Teyonah Parris, người từng xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai Monica Rambeau của series WandaVision, cũng góp mặt ở The Marvels. Phim do Nia Decosta đạo diễn, dự kiến phát hành từ 11/11/2022.

Marvel Studios cũng đặt lịch phát hành cho bộ phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania của đạo diễn Peyton Reed từ 17/2/2023. Phần hậu truyện Guardians of the Galaxy Vol. 3 do James Gunn thực hiện ra rạp sau đó ba tháng, từ 5/5/2023.

Trong đoạn video, khán giả còn được xem trước một số trích đoạn từ Eternals, phát hành ngày 5/11. Tác phẩm do nhà làm phim vừa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar lần thứ 93, Chloé Zhao, thực hiện.

Những hình ảnh từ Black Widow - bộ phim điện ảnh đầu tiên của Marvel Studios ra rạp sau hai năm - và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cũng xuất hiện. Hai tác phẩm sẽ lần lượt ra rạp từ 9/7 và 3/9.