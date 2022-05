Nhẫn cưới mới của vợ Brooklyn Beckham

Nicola Peltz xuất hiện với chiếc nhẫn mới ở ngón áp út. Món trang sức to và lấp lánh hơn nhẫn mà Brooklyn Beckham cầu hôn cô hồi năm 2020.

US Weekly đưa tin ngày 1/5 (giờ Mỹ), Brooklyn Beckham - Nicola Peltz dạo chơi ở New York, Mỹ. Đôi vợ chồng mới cưới mặc trang phục năng động, nắm chặt tay nhau trên phố. Nhẫn kim cương to bản trên tay Peltz được chú ý.

Theo Page Six, đây là nhẫn cưới mới của ái nữ tỷ phú, to và lấp lánh hơn món trang sức Brooklyn đã đeo vào tay cô khi cầu hôn hồi năm 2020 (sự kết hợp của kim cương, ngọc lục bảo và vàng trắng khoảng 5 carat).

Giá trị thật của kỷ vật định tình này chưa được công bố nhưng truyền thông ước tính giá sẽ cao hơn con số 350.000 bảng Anh (gần 440.000 USD ) của chiếc nhẫn trước.

Nicola Peltz để lộ nhẫn kim cương to bản trong các chuyến đi chơi với chồng gần đây. Ảnh: Daily Mail/Us Weekly.

Papaparazzi thường xuyên nhìn thấy vợ chồng Brooklyn đi chơi ở New York sau ba tuần kết hôn. Trước đó, họ ghé thăm một cửa hàng thiết kế thuộc thương hiệu Valentino để mua sắm phụ kiện. Con trai Beckham và Peltz không khó chịu khi bắt gặp ống kính máy ảnh.

Đôi trẻ đang tận hưởng đời sống hôn nhân lãng mạn. Trên trang cá nhân, diễn viên 27 tuổi đăng hình cận mặt chồng và chú thích: "Đây là cuộc sống của tôi sau khi kết hôn". Cô kể được chồng đưa đi làm, nấu ăn mỗi ngày.

Brooklyn được cho là sẽ ở lại Mỹ để xây dựng sự nghiệp và vun đắp tổ ấm. Trước ngày cưới, anh đã kịp sắp xếp công việc còn dang dở ở Anh.

Hình ảnh trong lễ cưới của vợ chồng Brooklyn Beckham. Ảnh: Vogue.

Lễ cưới của đôi trẻ được tổ chức hoành tráng trong dinh thự triệu đô ở Palm Beach, bang Florida vào ngày 9/4 (giờ Mỹ). Hôn lễ xa hoa được vợ chồng Nelson Peltz - cha cô dâu - rút hầu bao hoàn toàn, gia đình Beckham không cần góp đồng nào. Tổng chi phí cho hôn lễ là 3 triệu bảng ( 3,9 triệu USD ).

Brooklyn và vợ đã cùng chỉnh sửa tên tài khoản cá nhân. Nicola Peltz chính thức mang họ Beckham của gia đình chồng. Brooklyn cũng thêm họ Peltz vào phần tên đệm.