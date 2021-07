Nhẫn cưới đắt đỏ của giới nghệ sĩ

Theo SCMP, nhẫn đính hôn của người nổi tiếng thường có kích thước lớn, sáng bóng cùng mức giá đắt đỏ. Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002. Nam diễn viên cầu hôn giọng ca On the Floor với chiếc nhẫn màu hồng nhạt. Món trang sức khiến Ben Affleck phải chi số tiền 1,2 triệu USD để sở hữu. Ảnh: Harper's Bazaar, Page Six.