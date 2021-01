Nhân chứng phủ nhận việc Seungri dính líu đường dây mại dâm

Trong phiên tòa mới nhất, các nhân chứng đều khẳng định Seungri không liên quan đến hoạt động mại dâm phi pháp của Yoo In Suk.

Ngày 17/1, Yonhap đưa tin Seungri dự phiên tòa thứ bảy liên quan đến vụ án hình sự của câu lạc bộ tai tiếng Burning Sun.

Nam nghệ sĩ đối diện với 9 cáo buộc, bao gồm đánh bạc trái phép, tổ chức và môi giới mại dâm, vi phạm luật tội phạm tình dục thông qua việc phát tán video và hình ảnh đồi trụy phi pháp qua SNS, vi phạm quy định tài chính kinh doanh, vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm, chiếm dụng quỹ kinh doanh để sử dụng cho mục đích cá nhân, thực hiện giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp, trốn thuế và mới nhất là hành hung.

Seungri hiện phải hầu tòa với 9 cáo buộc phạm tội. Ảnh: Hankook Ilbo.

Tại tòa, Seungri phủ nhận mọi cáo buộc mại dâm. Trong khi đó, Yoo In Suk - đối tác làm ăn của cựu thành viên nhóm Big Bang - đã thay đổi lời khai và cho biết Seungri không hề biết về các thương vụ giao dịch mại dâm phi pháp của anh.

Trong lần thẩm vấn hồi tháng 4/2020, Yoo In Suk khai từng cùng Seungri giúp nhóm đối tác Nhật Bản tìm gái mại dâm khi họ đến Hàn Quốc công tác vào năm 2015.

Hơn 10 phụ nữ sau đó tới khách sạn 5 sao ở Seoul để phục vụ nhóm khách này. Seungri còn dùng thẻ tín dụng của đại diện pháp nhân công ty YG để trả chi phí thuê phòng cho nhóm người.

Seungri khi đó cũng thừa nhận trả 30 triệu won tiền khách sạn thay nhóm đối tác với lý do kính lễ vì từng được họ tiếp đãi chu đáo, nhưng không môi giới mại dâm.

Tại phiên tòa diễn ra mới đây, theo Yonhap, các nhân chứng xuất hiện và cung cấp lời khai liên quan đến cáo buộc gạ gẫm mại dâm, mua bán dâm và chào hàng của Seungri cho các nhà đầu tư. Họ đưa ra lời khai có lợi cho nam nghệ sĩ, khẳng định anh không dính líu đến hoạt động mại dâm.

Cô A khai chính mình là người đã đưa hàng chục phụ nữ đến khách sạn bán dâm cho nhóm khách Nhật Bản vào Giáng sinh năm 2015. Tuy nhiên, việc này được tiến hành thông qua sự hướng dẫn của Yoo In Seok.

"Seungri nằm ngoài kế hoạch của chúng tôi. Trong cả quá trình giao dịch, tôi chỉ làm việc với Yoo. Tôi cam đoan Seungri không liên quan đến vụ việc. Anh ấy cũng chưa bao giờ tiến hành giao dịch chăn dắt gái với tôi", A nói.

Nhân chứng phủ nhận Seungri dính dáng đến các cáo buộc mại dâm. Ảnh: Naver.

A cho biết mình từng đưa các người đẹp đến nhà Seungri, nhưng không tiết lộ cho anh biết đây là gái mại dâm. Giải thích về chuyện này, cô cho biết Yoo In Seok là người thích chứng tỏ bản thân trước hậu bối. Việc anh cử gái mại dâm tới chỗ Seungri là để "chơi trội" với đàn em. Vì đây là vấn đề cá nhân của cả hai, cô quyết định giấu kín chuyện này với Seungri.

Ngoài ra, cô A còn tiết lộ rằng trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã gây áp lực, buộc cô phải nói ra tên của Seungri trong cáo buộc mua bán dâm.

Cựu Giám đốc điều hành Burning Sun là ông Kim và một nhân viên cao cấp tại Club Arena MD khi ra tòa làm nhân chứng cũng khai nhận họ chưa bao giờ nhận lệnh dắt gái mại dâm từ Seungri. "Mọi chuyện đều do Yoo In Seok thực hiện. Chúng tôi đã chịu rất nhiều áp lực trong quá trình thẩm vấn vì cảnh sát cứ mồi chài và thúc ép chúng tôi nói ra tên của Seungri", cả hai cho biết.

Nhân chứng C và B cho biết họ từng cung cấp dịch vụ mại dâm tại nhà của Seungri vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, người giao dịch khi đó là Yoo In Suk - cựu Chủ tịch Yuri Holdings. Cả hai khai báo: "Chúng tôi chỉ biết người thuê mình là Yoo In Suk".