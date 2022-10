Nhận 5 triệu đồng để đốt ôtô nhà dân ở TP.HCM

Hai thanh niên 17 tuổi được người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê đốt ôtô của một gia đình ở huyện Bình Chánh với giá 5 triệu đồng.

Ngày 7/10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, đang tạm giữ Ngô Tấn Đạt (17 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thành Long (17 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm bước đầu khai nhận số tiền 5 triệu đồng của một người tên Bảy (chưa rõ lai lịch) để đốt ôtô của gia đình chị N.T.M.A. (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Long (bìa trái) và Đạt bị điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, rạng sáng 5/10, chị A. nghe tiếng động lớn. Kiểm tra camera, người phụ nữ phát hiện ôtô của gia đình đang bốc cháy.

Công an huyện Bình Chánh cử lực lượng PCCC đến hiện trường dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe gần như bị thiêu rụi. Chị A. cho biết xế hộp được mua cách đây 3 năm với giá hơn một tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Đạt và Long.