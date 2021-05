Nhận 10 triệu để giúp người Trung Quốc lưu trú trái phép

Phức khai được người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép trả công 10 triệu đồng để thuê giúp 2 căn hộ chung cư sang trọng tại Hà Nội làm nơi "ở chui".

Ngày 9/5, Công an Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Xuân Phức (32 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm) để điều tra hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Nguyễn Xuân Phức. Ảnh: Công an cung cấp.

Một ngày trước, Cơ quan An ninh điều tra cùng Công an quận Bắc Từ Liêm và Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an kiểm tra hành chính tòa S4, chung cư Goldmart City ở số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn.

Tại phòng 3817, cảnh sát phát hiện Meng Zhong Xing, quốc tịch Trung Quốc, đang lưu trú trái phép. Người này không có hộ chiếu, giấy thị thực hay các giấy tờ khác có giá trị nhập cảnh.

Theo điều tra, đầu tháng 4, Meng Zhong Xing thông qua người quen tại tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc, liên hệ điện thoại với Phức (ở Việt Nam) để nhờ thuê nhà trong một tháng. Phức nhận lời nên Meng Zhong Xing trả công 10 triệu đồng.

Ngày 14/4, Phức thuê một căn hộ tại chung cư Vinhomes Ocean Park ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, rồi báo cho Meng Zhong Xing. Ba ngày sau, Xing cùng 4 người Trung Quốc khác (chưa rõ lai lịch) nhập cảnh trái phép qua đường bộ và đến căn hộ này.

Đến ngày 19/4, sau khi Xing đề nghị, Phức tiếp tục giúp nhóm người Trung Quốc thuê căn hộ tại tòa S4 ở Goldmart City. 10 ngày sau đó, Phức đưa Xing đến xem nhà rồi chuyển về căn hộ trên và giúp người ngoại quốc mua thực phẩm, SIM điện thoại.

Ngày 8/5, những người lưu trú trái phép bị công an bắt quả tang. Hiện, nhóm của Meng Zhong Xing đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Bộ Công an, tính từ 1/1 đến 4/5, báo cáo của công an 39/63 tỉnh, thành phố cho thấy số vụ nhập cảnh là 199 vụ, 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong đó, Bộ Công an đã xử lý, khởi tố 49 vụ với 141 người.

Còn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã xử lý hơn 3.200 vụ xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ trên 17.600 người. Riêng hành vi nhập cảnh trái phép, lực lượng này ghi nhận 2.586 vụ với tổng cộng hơn 11.200 người.