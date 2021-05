Nhậm Đạt Hoa mua 2 căn hộ triệu USD

Tài tử Hong Kong mua 2 bất động sản tại vị trí đắc địa của Hong Kong. Đây là khoản tái đầu tư của ông sau khi bán đi một cửa hàng và lãi hơn 2,5 triệu USD.

Ngày 6/5, On đưa tin nam diễn viên Nhậm Đạt Hoa mua 2 căn hộ sang trọng tại Regent on the Park Tower II, có giá 4,8 triệu USD .

Theo thông tin từ cục đăng ký đất đai, bất động sản của tài tử Sát phá lang nằm ở trung tâm Hong Kong, 3 mặt hướng ra các tuyến đường lớn. Đây là khu vực thuận tiện giao thông, buôn bán vì vậy có giá cả đắt đỏ.

Nhậm Đạt Hoa sở hữu nhiều bất động sản hạng sang. Ảnh: Sina.

Đầu năm 2021, vợ chồng Nhậm Đạt Hoa đã bán một cửa hàng trên phố Cơ Long với giá 4,5 triệu USD , lãi hơn 2,5 triệu USD sau 10 năm. Hai căn hộ mới là khoản tái đầu tư của nam nghệ sĩ.

Nhậm Đạt Hoa được mệnh danh là "ông trùm nhà đất" của showbiz xứ Hương Cảng. Trên On, nam diễn viên 66 tuổi từng tiết lộ việc sở hữu hơn 30 bất động sản ở Trung Quốc, Anh, Mỹ, Hà Lan.

Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955, là diễn viên nổi tiếng khi hợp tác cùng TVB. Ông gây ấn tượng với những vai diễn gai góc, tính cách qua loạt phim như Liêu trai 2, Ỷ thiên đồ long ký, Diệp Vấn, Sát phá lang… Hiện tại, nam diễn viên quay bộ phim Biên duyên hành giả, có sự tham gia của Nhậm Hiền Tề, Hồng Kim Bảo.

Theo HK01, phần lớn tài sản của gia đình Nhậm Đạt Hoa đều do siêu mẫu Kỳ Kỳ đứng tên, số còn lại là của con gái Nhậm Tình Giai.