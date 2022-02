Nhạc Việt hồi sinh sau thời gian đóng băng

Trong khoảng hai tháng đầu năm, hàng loạt sản phẩm âm nhạc được phát hành. Trong số đó, pop ballad tiếp tục chiếm ưu thế.

Vpop đã trải qua thời gian dài im ắng, các sự kiện âm nhạc đóng cửa, nghệ sĩ “án binh bất động”, không dám phát hành sản phẩm bởi lo sợ ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên trong khoảng hai tháng trở lại đây, thị trường âm nhạc Việt dần phục hồi với nhiều tín hiệu tích cực. Theo Hà Lê, thị trường nhạc đang sôi động và đa dạng về thể loại.

Loạt MV ra mắt đầu tháng 2

Từ đầu năm 2022, hàng loạt ca sĩ phát hành sản phẩm mới. Gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh là một trong những sản phẩm mở màn năm mới khi được ra mắt đúng ngày 1/1.

Tiếp đến là sự trở lại của nhiều gương mặt khác, từ ca sĩ hoạt động lâu năm tới tân binh, chẳng hạn Hari Won (MV Hoang phí xuân thì), Khắc Việt (Chạy về nơi phía anh), Cường Seven (Oscar), Đức Phúc (Ngày đầu tiên), JDKiD, thành viên nhóm DLAB (Trò chơi thua cuộc) đến AMEE (Thay mọi cô gái yêu anh), Sofia (Là do em xui thôi), Wren Evans (Gặp may)…

Hoàng Thùy Linh trở lại sau khoảng 2 năm vắng bóng. Ảnh: Bá Ngọc.

Dường như đã chờ đợi quá lâu, do đó ngay khi thị trường có dấu hiệu hồi sinh, các ca sĩ lập tức phát hành sản phẩm mới. Ngày lễ tình nhân là dịp thị trường âm nhạc sôi động nhất từ đầu năm tới nay với sự góp mặt của Đức Phúc, Amee, Hoàng Duyên, Khắc Việt, Bray, Erik.

Màu sắc chung của hầu hết sản phẩm giới thiệu trong thời điểm này là ngọt ngào, lãng mạn. Amee đã có nhiều sản phẩm phát hành dịp Valentine như Ex's Hate Me, Do For Love. Năm nay, cô tiếp tục góp dư vị cho ngày lễ tình yêu với ca khúc Thay mọi cô gái yêu anh.

Như tiêu đề bài hát, Thay mọi cô gái yêu anh là những rung cảm, lời nhắn nhủ dễ thương của cô gái khi nhớ về mối tình đầu.

Bray là rapper hiếm hoi trở lại thời gian qua. Bản rap love Cưới em của Bray đang nhận phản hồi tích cực từ người nghe.

Tối 17/2, Erik trở lại với MV mới Đau nhất là lặng im. Teaser của sản phẩm này được anh công bố đúng ngày 14/2. Theo Erik, ban đầu nam ca sĩ dự định tung MV vào năm 2021 nhưng vì một số vấn đề nên phải lùi lại. Erik thú nhận anh áp lực với sản phẩm lần này vì trước đó vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả về cách xử lý bài hát.

Anh nói: “Sau khoảng thời gian khán giả nhận xét, góp ý giọng hát của tôi có nhiều vấn đề, cách xử lý, phát âm không được rõ lời nên ở bài này tôi rất cố gắng. Thú thực tôi phải mất đến buổi thu thứ 6 mới cảm thấy hoàn thiện. Bài hát này tôi đã sản xuất trong gần một năm để có được bản thu cuối cùng. Tôi tham khảo ý kiến của nhiều anh chị đồng nghiệp để chắc chắn những lỗi của mình được cải thiện tốt nhất”.

Bray, Erik cùng nhiều nghệ sĩ Việt trở lại cùng thời điểm. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Zing, Hà Lê nhận định thị trường âm nhạc Việt thời gian qua rất sôi động. Riêng mảng rap, nhiều sản phẩm được đầu tư và các rapper đã có show diễn, độ nhận diện cao hơn. Theo anh, đây là tín hiệu đáng mừng cho nền âm nhạc Việt Nam vốn đang phát triển mạnh mẽ. Trong đó, rap, hip hop đang dần trở thành mảnh ghép quan trọng của thị trường âm nhạc.

Hà Lê nói: “Thị trường âm nhạc trở nên đa màu sắc hơn khi nhạc rap dần có chỗ đứng trong lòng khán giả, được đón nhận nhiều hơn. Các rapper và nghệ sĩ underground có thêm nhiều cơ hội để làm nghề. Tôi mong các nghệ sĩ làm việc chăm chỉ hơn nữa, ra nhiều sản phẩm chất lượng”.

Ballad vẫn chiếm lĩnh thị trường

Chưa bàn về chất lượng nhưng những sản phẩm được phát hành thời gian qua khá đa dạng về thể loại. Gieo quẻ được Hoàng Thùy Linh tuy không có nhiều đột phá so với các sản phẩm trước của nữ ca sĩ nhưng cũng góp phần mang đến khởi đầu mới hứng khởi cho Vpop sau thời gian dài im ắng.

Bài hát do Khắc Hưng sáng tác với giai điệu bắt tai, pha trộn âm thanh của trap, kick, snare, hi-hat, nhị và bộ gõ (drum roll, trống mõ). Hoàng Thùy Linh cho biết Gieo quẻ là điểm bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của cô. Qua đây, nữ ca sĩ muốn truyền tải thông điệp tích cực tới khán giả, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát.

Wren Evans ra mắt chưa lâu là nhưng nhân tố nổi trội của Vpop. Âm nhạc của nam ca sĩ khác biệt và mang màu sắc US-UK, lối xử lý lạ so với mặt bằng chung của Vpop. Gặp may mà Wren Evans phát hành cách đây một tháng được anh viết từ chính những trải nghiệm cá nhân.

Ca khúc được thu âm bằng công nghệ Dolby Atmos, bởi kỹ sư âm thanh Sergei Groshev. Ông từng đảm nhận phần âm thanh cho nhiều bộ phim nổi tiếng như The Driver (2019), Huyền Thoại Kung Fu (2018), Thất Sơn Tâm Linh (2019)... Wren Evans quyết định thử nghiệm công nghệ Dolby Atmos với mong muốn tạo ra không gian sống động cho bài hát và trải nghiệm mới mẻ tới khán giả.

Đức Phúc và Amee trở lại với thể loại ballad. Ảnh: Bá Ngọc, NVCC.

Tuy nhiên, chiếm số lượng lớn nhất và thành tích khả quan nhất vẫn là những ca khúc ballad. Ngày đầu tiên được Đức Phúc phát hành ngày Valentine không mới về thể loại so với những sản phẩm trước của anh lẫn thị trường âm nhạc. Giai điệu pop ballad của Ngày đầu tiên thuộc vùng an toàn và quen thuộc của Đức Phúc.

Được Khắc Hưng sáng tác theo công thức không mới nhưng với giai điệu ngọt ngào, lãng mạn và dễ nghe, bài hát vẫn chiếm được cảm tình cảm của công chúng. MV đang đứng vị trí đầu tiên trên top thịnh hành với hơn 10 triệu lượt xem sau khoảng 3 ngày phát hành.

Ca khúc pop ballad khác đang được công chúng yêu thích là Chạy về nơi phía anh do Khắc Việt thể hiện. Đề tài của Chạy về nơi phía anh cũng xoay quanh tình yêu ngọt ngào. Bài hát đang đứng hạng 3 trên #zingchart của Zing MP3.

Khắc Hưng từng nhận định với Zing ở Việt Nam, nhạc ballad vẫn thống trị ở Vpop. Theo anh, ngay cả sau khi hai cuộc thi Rap Việt và King of Rap giúp giới rap, hip hop bùng nổ thì các bài hát ballad vẫn vươn lên vị trí số một của top thịnh hành.

Nhạc sĩ nhấn mạnh: “Có thể thấy, ballad không bao giờ mất đi. Ngay cả nhiều khu vực khác như Philippines, Trung Quốc, Đài Loan… khán giả cũng thích ballad. Tôi không thể thay đổi được thực tế đó và cũng không có vấn đề gì với ballad. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng là phần thông điệp”.

Theo nhạc sĩ, anh vẫn sáng tác những ca khúc ballad nhưng với thái độ vui tươi tích cực hơn thay vì đưa vào quá nhiều nỗi buồn.