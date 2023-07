Nhạc tạo ra bằng AI được tranh giải Grammy

Các tác phẩm được nghệ sĩ tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm AI vẫn đủ điều kiện đề cử ở một số hạng mục của giải Grammy danh giá.

Giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy chấp nhận bài hát có sự tham gia của AI. Ảnh: AP.

Recording Academy, tổ chức đứng sau giải thưởng Grammy, vừa cập nhật tiêu chí đủ điều kiện tranh giải vào đầu tháng 7. Theo đó, chỉ những nhạc sĩ là người thật mới được đề cử và giành chiến thắng tại giải thưởng âm nhạc nổi tiếng này.

Tuy nhiên, hôm 4/7, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Recording Academy, Harvey Mason Jr giải thích các bài hát do AI tạo ra vẫn đủ điều kiện nhận giải thưởng ở một số danh mục nhất định và phần mềm không được xem là tác giả.

Trao đổi với các phóng viên, ông cho biết nếu giọng hát chính của một bản nhạc được tạo ra bằng AI thì tác phẩm đó có thể đủ điều kiện tranh giải trong hạng mục sáng tác chứ không phải hạng mục trình diễn.

Ngược lại, trong trường hợp ca sĩ thật hát bài hát được viết nhạc nền hoặc lời bởi AI thì có thể xem xét trong hạng mục trình diễn nhưng tác phẩm không được đánh giá ở hạng mục sáng tác lời hoặc soạn nhạc.

"Miễn là con người đóng góp nhiều hơn mức tối thiểu, điều mà chúng tôi cảm thấy có nghĩa, họ sẽ luôn được xem xét để đề cử hoặc giành chiến thắng", Harvey Mason cho biết.

Đại diện ban tổ chức Giải thưởng Grammy khẳng định không muốn công nghệ thay thế khả năng sáng tạo của con người. Họ thúc đẩy công nghệ làm nền tảng hỗ trợ, bổ sung vào các sáng tạo đó.

Giải thưởng Grammy thay đổi quy định trong bối cảnh xuất hiện các tác phẩm âm nhạc tạo ra bằng AI. Công nghệ này gây ra không ít tranh cãi và ý kiến trái chiều về cách thức sử dụng.

Paul McCartney tiết lộ một ca khúc sắp ra mắt của The Beatles, chứa âm thanh do AI tạo ra, phỏng theo giọng của John Lennon. Điều đó giúp người hâm mộ có cảm giác thưởng thức bản nhạc có tất cả thành viên của nhóm huyền thoại cho dù Lennon bị sát hại vào năm 1980 và George Harrison mất vì ung thư phổi vào 2001.

Ca khúc Heart On My Sleeve sử dụng giọng hát do AI tạo phỏng theo rapper người Canada Drake và ca sĩ The Weeknd đã bị xóa khỏi hầu hết nền tảng phát trực tuyến sau khi lan truyền vào tháng 4. Universal Music Group, hãng thu âm của các nghệ sĩ, chỉ trích nhà sản xuất bài hát bắt chước tài năng của họ.

Tuy nhiên, một bộ phận ca sĩ khác lại ủng hộ AI, bao gồm Grimes, bạn gái cũ của Elon Musk. Cô cho biết sẵn sàng chia tiền bản quyền 50-50 với bất kỳ ai sử dụng AI để bắt chước giọng của mình.