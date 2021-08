Nhạc sĩ Khắc Hưng: 'Mỹ Anh đáng gờm'

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc 9X cho biết anh không áp lực, thậm chí rất tự tin khi huấn luyện con gái của cặp ca sĩ, nhạc sĩ Mỹ Linh - Anh Quân. Theo anh, âm nhạc của Mỹ Anh lạ.

Khắc Hưng được đánh giá là một trong những music producer, hit maker hàng đầu hiện nay. Ngay từ những ngày đầu tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc, Khắc Hưng đã gây chú ý với thị trường với nhiều bản hit như Con đường tôi (Trọng Hiếu), Tìm (Min), Sau tất cả (Erik), Ánh nắng của anh (Đức Phúc), Ghen (Erik & Min), Đâu chỉ riêng em (Mỹ Tâm)….

Khắc Hưng có phong cách âm nhạc văn minh, vừa có tính xu hướng, thị trường nhưng cũng đầy mới mẻ, sáng tạo. Khắc Hưng mang lại cho người đối diện cảm giác tin tưởng về chuyên môn.

Producer giỏi phải hiểu ca sĩ

- Khắc Hưng thấy vai trò của nhà sản xuất âm nhạc ở Việt Nam đã được nhìn nhận đúng chưa?

- Ngày trước ca sĩ hoạt động khá độc lập. Họ là người đưa đề bài cho người phối khí, đưa luôn định hướng muốn bài hát ra sao, làm nhạc theo kiểu nào. Người ca sĩ khi đó là music producer cho chính mình.

Nhưng thời đại hiện nay bắt buộc làm việc theo ê-kíp nên vai trò của nhà sản xuất ngày càng được nhấn mạnh hơn. Bây giờ, đối với nghệ sĩ, có nhà sản xuất là tiêu chuẩn rồi. Còn với khán giả thì chưa.

Đó cũng là lý do tôi nhận lời làm master ở The Heroes. Tôi muốn khán giả hiểu thêm về tầm quan trọng của nhà sản xuất trong một sản phẩm âm nhạc. Đằng sau một bài hát, các công đoạn chuẩn bị, nhào nặn, sáng tạo cũng công phu không kém so với việc người nghệ sĩ lên sân khấu trình diễn.

- Khắc Hưng là người rất thực tế, anh luôn ưu tiên việc tạo hiệu ứng trên thị trường hơn?

- Chính xác. Tôi làm việc với nghệ sĩ nhiều nên hiểu tâm lý của họ. Mỗi sản phẩm họ làm ra đều hướng tới khán giả và cần sự thu hút, nhất là nghệ sĩ tham gia cuộc thi này đều đã có tiếng tăm.

Đây cũng là mục tiêu tôi tự đặt ra ngoài thể lệ chương trình. Làm sao không chỉ cống hiến những tiết mục xuất sắc trên sân khấu mà bài hát còn phải có đời sống lâu dài, góp phần xây dựng nên hình tượng nghệ sĩ.

Tôi muốn mọi người có thể nhìn thấy cá tính âm nhạc của Jsol, Mỹ Anh rõ nét hơn. Còn Ali Hoàng Dương hay Erik, tôi muốn lôi ra những màu sắc khác mà các bạn chưa có cơ hội thể hiện.

- Anh có vẻ rất tự tin vào độ am hiểu thị trường và khả năng tạo hit của mình?

- Cũng gần như vậy. Tôi đã làm việc lâu rồi, với rất nhiều người nổi tiếng. Đức Phúc, Min, Erik… những tên tuổi đó đều có khả năng nắm bắt thị trường rất tốt.

Chính nhờ làm việc với họ, tôi cũng ngộ ra nhiều điều, tôi hiểu cần làm gì để đúng tâm lý khán giả. Tôi lại xuất thân từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nên tự tin kết hợp yếu tố chuyên môn, hàn lâm với yếu tố thị trường.

Khắc Hưng biểu diễn cùng Mỹ Anh trong tiết mục Real Love mang hơi hướm Funky. Ảnh: VN.

- Như cách anh chọn ''Real Love'', tạo nên một bản hit mới cho Mỹ Anh. Anh thấy âm nhạc của Mỹ Anh thế nào?

- Tôi đặt nhiều lòng tin và tâm huyết vào cô bé này. Bạn ấy lớn lên trong môi trường xung quanh toàn là âm nhạc. Bạn được đào tạo rất bài bản, có gu độc đáo và mang hướng độc đạo so với các nghệ sĩ khác. Nhưng tinh thần khi Mỹ Anh chia sẻ với tôi thì bạn luôn muốn gần gũi khán giả hơn.

Đó là kim chỉ nam để tôi thay đổi những thứ xung quanh Mỹ Anh. Tôi muốn giữ nguyên chất nhạc của Mỹ Anh, có thể hiện tại hơi USUK, nhưng lâu dần tôi tin khán giả thấy được tài năng của bạn. Mỹ Anh rất đáng gờm.

- Đằng sau Mỹ Anh là cặp quyền lực Anh Quân - Mỹ Linh. Anh hẳn rất áp lực khi hướng dẫn con gái họ?

- Tôi không bị áp lực về chuyên môn nếu không muốn nói là rất tự tin. Chưa kể anh Anh Quân và chị Mỹ Linh rất cởi mở. Anh Anh Quân cũng hay trao đổi với tôi về việc anh chị đều muốn để Mỹ Anh tự do thoải mái làm nhạc.

Anh chị tin tưởng tôi. Áp lực duy nhất của tôi là làm sao để làm bạn với Mỹ Anh, hỗ trợ Mỹ Anh tốt hơn. Tôi cũng có khoảng cách tuổi tác với Mỹ Anh nên để đi sâu vào đời sống âm nhạc của bạn phải hiểu được Gen Z thích gì, đam mê, hoài bão như thế nào…

Áp lực lớn nhất là tôi phải trẻ hơn. (Cười)

- Không chỉ Mỹ Anh, anh cũng dành tình cảm rất đặc biệt cho Thanh Duy?

- Tôi rất yêu quý anh Thanh Duy. Anh là người sống hết mình vì âm nhạc. Mỗi người sẽ có tinh thần và cách thể hiện khác nhau khi đến với các cuộc thi.

Và anh Thanh Duy cho thấy không cần phải tỏ ra đao to búa lớn hay quyết tâm chiến thắng mới là hết mình. Việc anh nghiêm túc với âm nhạc qua các bài biểu diễn cũng đã thể hiện anh ấy nghiêm túc với cuộc thi.

Khắc Hưng là người nhạy cảm, nhiều lần rơi nước mắt ở game show The Heroes. Ảnh: VN.

- Điều gì đã khiến anh đồng cảm với Thanh Duy đến mức khóc ngay trên sân khấu như vậy?

- Tôi là một người nhạy cảm. Tôi luôn tươi cười, vui vẻ, hòa đồng nhưng sâu bên trong luôn có những trăn trở về việc làm thế nào để sống đúng với con người mình.

Nghệ sĩ đôi khi phải làm những thứ ngoài đam mê, ước mơ, tính cách của mình. Phải nói hộ tiếng lòng của nhiều người, nhưng lại giấu đi những cảm xúc thầm kín của bản thân. Khi thấy anh Thanh Duy chọn làm những thứ anh thích, tôi thấy anh thật dũng cảm.

Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh ấy. Tôi hiểu anh Thanh Duy đang ở trong trạng thái rất cân bằng. Anh muốn tìm lại những gì thể hiện rõ con người mình nhất. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy xúc động. Nó rất đúng với tôi, cũng là con đường tôi đang đi theo.

Tôi sống đúng với âm nhạc, tiền nong bỏ ngoài hết

- Anh nhận xét gì về thị trường âm nhạc hiện nay?

- Tôi vui và yên tâm khi thời điểm này các nghệ sĩ trẻ chú trọng mài giũa kỹ năng, không quá quan trọng việc phải nổi tiếng sớm nữa.

Các bạn kiên nhẫn trau dồi, học hỏi, không quá áp lực phải thành công hay phải thể hiện mình là ai. Tất cả ưu tiên cho âm nhạc.

- Là người chọn mang đến cho công chúng âm nhạc hiện đại, văn minh, anh có lo ngại không khi nhiều sản phẩm âm nhạc vẫn đậm màu cũ kỹ lại rất được số đông yêu thích?

- Tôi không ngại gì cả vì khán giả sẽ chọn cho mình thể loại yêu thích. Miễn sao những cái họ đang nghe, đang thích khiến cho cuộc sống của họ tốt lên, khiến họ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được.

Nếu âm nhạc lan tỏa được những điều tích cực, đó là những thể loại luôn luôn đúng. Với những thể loại mang nhiều tính tiêu cực, mang những thông điệp khiến mọi người phải hằn học, thù ghét lẫn nhau, đó mới là cái đáng lo ngại.

Còn chuyện cũ - mới hay thể loại gì, tôi thấy không có gì phải đắn đo.

Khắc Hưng trong vai trò master và có phần biểu diễn cùng học trò Jsol. Ảnh: VN.

- Thế nhưng dấu ấn của anh thể hiện rõ trong các sản phẩm làm cho Erik hay Min?

- Rõ ràng rồi. Tôi làm việc với Min và Erik từ khi cả hai còn đang là thực tập sinh, khi họ chưa định hình gì, nên màu sắc âm nhạc của chúng tôi đi cùng nhau.

Tôi nghĩ doanh số và sự thành công của sản phẩm quan trọng hơn việc phải thể hiện cái tôi của mình.

- Nhìn lại những gì mình đã làm được, anh tự hào nhất về điều gì?

- Tôi tự hào nhất là mỗi sản phẩm làm ra mình đều rất yêu quý nó, chưa có sản phẩm nào tôi phải hối hận. Kể cả những bài nhạc quảng cáo.

Lúc đầu đó là những bài hát được đặt hàng với số tiền rất khủng, nhưng đến khi mình ngồi vào bàn sáng tác và sản xuất, mọi thứ về tiền nong là bỏ ngoài hết. Chỉ có âm nhạc thôi. Tôi sống đúng với âm nhạc của mình. Đó là thứ tôi tự hào nhất.