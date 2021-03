Nhạc sĩ bại não: 'Tôi không lành lặn nhưng may mắn có mẹ và vợ'

Sau 7 tháng tổ chức hôn lễ, vợ chồng tôi đón con gái đầu lòng cách đây hơn 10 ngày. Em bé được đặt tên là An Nhiên, với ước mong con có cuộc sống bình an, yên vui, tự do tự tại. Từ khi trở thành bố, tôi tự nhủ bản thân phải nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn để lo cho vợ, con.