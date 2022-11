Nhạc sĩ 'Bài ca Hồ Chí Minh' qua đời

Nhạc sĩ Phú Ân - tác giả lời Việt của ca khúc "Bài ca Hồ Chí Minh" - qua đời do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 82 tuổi.

Ngày 21/11, chị Nguyễn Phương Hạnh - con gái nhạc sĩ Phú Ân - xác nhận ông qua đời lúc 23h49 ngày 19/11 sau thời gian mắc trọng bệnh. Tang lễ của nhạc sĩ Phú Ân được cử hành lúc 7h ngày 25/11 tại Nhà tang lễ Thành phố, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ truy điệu diễn ra lúc 8h cùng ngày. Sau đó, nhạc sĩ được an táng tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức, Phú Thọ.

“Bố tôi ra đi vì tuổi cao, sức yếu dù được các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô tận tình chăm sóc, cứu chữa. Bố tôi ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Ông chìm vào giấc ngủ sau khi tạm biệt mẹ tôi cùng các con, cháu chắt và để lại sự tiếc nuối vô hạn. Những ngày cuối đời, ông vẫn lạc quan và yêu cuộc sống dù mắc trọng bệnh”, chị Phương Hạnh chia sẻ.

Nhạc sĩ Phú Ân luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan trước khi qua đời.

Nhạc sĩ Nguyễn Phú Ân sinh năm 1940, là anh trai của nhạc sĩ Phú Quang. Ông theo học khóa đầu tiên của Trường Âm nhạc Việt Nam - tiền thân của Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp năm 1959, ông công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và chơi kèn tuba.

Ông là tác giả của nhiều ca khúc được khán giả các thế hệ yêu mến như Em là sông Thương, Dòng sông bên lở bên bồi, Muôn thuở ta tìm em, Vầng trăng lặng lẽ, Em gái Đồng Đăng… hay đặc biệt Bài ca Hồ Chí Minh. Bài ca Hồ Chí Minh do nhạc sĩ viết lời Việt từ ca khúc The Ballad of Ho Chi Minh của nhạc sĩ người Anh Ewan MacColl.