Giới chuyên gia cho rằng Vpop đang bắt đầu vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt sau thành công của Sơn Tùng hay Erik, Min.

“Nhạc pop Thái Lan và Việt Nam đang bùng nổ khắp châu Á” là tiêu đề một bài viết trên SCMP đăng ngày 31/3. Tờ này nhận định nhạc pop Thái Lan (TPop) và Việt Nam và Vpop từng bước phát triển, dần vươn ra khỏi lãnh thổ và đang tạo nên làn sóng hâm mộ ở Châu Á lẫn nhiều khu vực khác.

Những gương mặt trẻ lan tỏa âm nhạc Thái Lan

Âm nhạc, giải trí là trung tâm của văn hóa Thái Lan và thành tựu của những nghệ sĩ kỳ cựu như Tata Young, Bird Thongchai, Da Endorphine, Palmy đã mở đường cho lớp đàn em. Hiện tại, các ca, nhạc sĩ trẻ ở Thái Lan có giọng hát, phong cách âm nhạc và gu thời trang hấp dẫn, mới mẻ. Đặc biệt, sự chân thực khiến ngày càng nhiều khán giả nước ngoài biết tới họ.

Phum Viphurit lớn lên ở New Zealand và chuyển đến Bangkok năm 18 tuổi. Phum chuyên viết các bài hát bằng tiếng Anh và trở nên nổi tiếng ở thị trường quốc tế với tư cách ca sĩ kiêm nhạc sĩ indie. Đĩa đơn phát hành năm 2018 mang tên Lover Boy là một trong những sản phẩm thành công nhất, làm nên tên tuổi của Phum Viphurit.

Sau đó, Phum Viphurit hợp tác với nhiều tên tuổi tại Trung Quốc hay Hàn Quốc, chẳng hạn nhóm nhạc hip-hop Higher Brothers hay ban nhạc rock indie Se So Neon trong bài hát So! YoON!.

Jannine Weigel là một trong những nghệ sĩ Thái Lan có đông fan quốc tế nhất.

Nghệ sĩ người Đức gốc Thái Jannine Weigel có hơn 3,7 triệu người theo dõi trên YouTube và gần 750.000 người yêu thích trên TikTok. Cô là một ngôi sao có ảnh hưởng tại Thái Lan. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, giọng hát tốt, âm nhạc trẻ trung, Weigel thu hút khán với tính cách sôi nổi. Cô là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với RedRecords - một liên doanh giữa Universal Music Group và hãng hàng không giá rẻ AirAsia.

Kenny Ong, giám đốc điều hành của Astro Radio và Rocketfuel Entertainment của Malaysia, cựu giám đốc điều hành của Universal Music Group tại Malaysia, là người thành lập RedRecords và nâng đỡ Weigel.

“Cô ấy nổi tiếng tại Thái Lan, đặc biệt ở Việt Nam. Sự nổi tiếng của cô ấy ngày càng gia tăng ở Indonesia và Malaysia. Chúng tôi quyết định làm việc với Jannine Weigel bởi cô ấy đáp ứng được những tiêu chí chúng tôi đang tìm kiếm, đó là một nghệ sĩ được đón nhận ở các nước ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á)”, Kenny Ong chia sẻ.

Weigel hát các ca khúc của cô bằng tiếng Thái và tiếng Anh. Gần đây, cô phát hành Passcode - ca khúc được thực hiện bởi nhà sản xuất từng nhận đề cử giải Grammy là Tommy Brown. Brown cũng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Ariana Grande, Travis Scott và The Weeknd.

Với sức ảnh hưởng lớn tại nước ngoài và âm nhạc hiện đại, luôn cập nhật xu hướng, cả Weigel và Phum đều mang đến góc nhìn rộng hơn và những phong cách âm nhạc đa dạng cho nhạc pop Thái Lan. Kenny Ong nhận định: “Nếu hát tiếng Anh và kết hợp nhiều dòng nhạc thịnh hành toàn cầu hoặc thử nghiệm với thể loại hip hop, họ sẽ có cơ hội mở rộng thị trường hoạt động ra ngoài Thái Lan”.

Một ngôi sao đang nổi khác của Thái Lan là nữ rapper Milli. Được phát hiện cách đây hai năm thông qua chương trình tài năng The Rapper 2, Milli trở nên nổi tiếng với ca khúc Phak Khon. Milli từng nhắc tới rapper Nicki Minaj và cho biết bản thân chịu ảnh hưởng từ đàn chị. Bởi thế, sự tương đồng giữa hai người được thể hiện khá rõ ràng trong màn trình diễn của Milli tại sự kiện Double Happiness Winter Wonder Festival.

Bên cạnh những sản phẩm solo thành công, Milli thường xuyên hợp tác với các nghệ sĩ hip hop Thái Lan như Maiyarap, LazyLoxy, Ben Bizzy và Autta.

Những tín hiệu đầu tiên cho Vpop

Về sự phát triển của thị trường âm nhạc Việt Nam trong những năm gần đây, SCMP nhắc đến Sơn Tùng M-TP, Min, Erik. Họ là những nghệ sĩ có công lao trong việc đưa âm nhạc Việt Nam phát triển ra khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Sơn Tùng và Min có phong cách âm nhạc phù hợp với thị trường quốc tế.

SCMP trích dẫn nhận định của Tuấn Tăng, một chuyên gia quan sát ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng của châu Á từ đầu những năm 2000. Anh cũng là nhà sản xuất của các chương trình Project Superstar, The X-Factor hay The Voice tại Việt Nam. Tuấn Tăng cho rằng Thái Lan có quy trình phân phối âm nhạc tốt hơn, trong khi Vpop còn gặp nhiều trở ngại dù một số nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP hay Erik đã gặt hái thành công nhất định.

Anh nói: “Thái Lan có quy trình phân phối âm nhạc và nghệ sĩ tốt hơn. Những công ty giải trí lớn, chẳng hạn GMM Grammy, có khả năng thu hút sự công nhận của khán giả quốc tế nhanh hơn nhiều so với Việt Nam”.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sơn Tùng, Min, Erik… đang giúp rút ngắn khoảng cách. Sơn Tùng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có mặt trên bảng xếp hạng LyricFind Global của Billboard với ca khúc thuộc thể loại reggaeton là Hãy trao cho anh. Với sản phẩm này, nam ca sĩ hợp tác với rapper người Mỹ Snoop Dogg. Hãy trao cho anh hiện đạt 223 triệu lượt xem sau gần hai năm phát hành.

Erik có nhiều ca khúc thành công.

Một nghệ sĩ nổi bật khác của Việt Nam được nhắc đến trong bài viết của SCMP là Erik. Cựu thành viên nhóm nhạc nam Monstar đã thành công khi theo đuổi sự nghiệp solo. Anh thu hút khán giả bởi giọng hát nội lực, khác biệt trong âm sắc và kỹ năng vũ đạo tốt. Ngoài các sản phẩm solo thành công như Sau tất cả, Chạm đáy nỗi đau, Em không sai, chúng ta sai, Erik hợp tác với nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc là Momoland trong bản ballad Love is Only You.

Trong khi đó, Min được truyền thông và khán giả biết đến với danh xưng “BoA Việt Nam”. Nữ ca sĩ đồng đều về kỹ năng ca hát lẫn vũ đạo.

Về thành công của ba ca sĩ kể trên, Tuấn Tăng nhận định: “Sơn Tùng, Erik và Min dường như đã mang màu sắc Kpop vào sản phẩm của họ bởi họ lớn lên cùng âm nhạc Hàn Quốc. Họ còn trẻ và có xu hướng thử những phong cách mới, thích ứng nhanh với khán giả Việt Nam”.

Tuấn Tăng cũng nhắc đến việc những bản ballad tình yêu truyền thống được yêu thích ở Việt Nam, đặc biệt các vùng nông thôn. Theo chuyên gia, đây chính là một trong những lợi thế giúp Vpop phát triển. Anh nói: “Vpop kết hợp âm thanh bản ngữ và rất ít nghệ sĩ thu âm bằng tiếng Anh. MV cũng thường được quay bằng những gam màu đậm và giữ gìn những yếu tố Việt Nam, từ trang phục, đạo cụ đến giá trị truyền thống. Nhờ thế, âm nhạc trở nên chân thực hơn”.

Trước câu hỏi: “Vpop sẽ tiếp tục phát triển và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam?”, Ông Tuấn trả lời: “Các nghệ sĩ Việt hiện tại có đủ yếu tố cần thiết để phát triển ra quốc tế, nhưng vì âm nhạc còn gắn liền với truyền hình địa phương nên cần thêm thời gian để Vpop vượt ra khỏi biên giới”.

Về vấn đề này, Kenny Ong cho biết các nghệ sĩ Đông Nam Á có thể tìm khán giả mới bằng cách nhắm mục tiêu vào các thị trường ngách (PV: Phân đoạn nhỏ của thị trường mục tiêu và sản phẩm được tập trung vào nhóm khách hàng cụ thể).