Nhạc phim hấp dẫn giới nghệ sĩ Kpop

Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ Hàn Quốc đang chuyển hướng tập trung vào sản xuất nhạc cho phim.

SCMP nhận định rằng sau thành công của Parasite, Minari tại lễ trao giải Oscar, nhiều nghệ sĩ Kpop đang lấn sân sang lĩnh vực làm nhạc cho phim điện ảnh. Đây được coi là một trong những cách quảng bá tên tuổi cho ca sĩ, nhạc sĩ.

Điển hình như ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lee Jin Ah - người đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc, người sáng tác phần nhạc nền cho bộ phim Children Are Happy (Những đứa trẻ hạnh phúc) mới ra mắt tại các cụm rạp Hàn Quốc vào ngày 5/5.

"Tôi là người hâm mộ của Lee Jin Ah. May mắn thay, cô ấy đồng ý với việc cùng tôi, lên ý tưởng cho nhạc phim khi tôi ngỏ lời đề nghị", đạo diễn Lee Ji Won chia sẻ trong buổi họp báo.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lee Jin Ah. Ảnh: SCMP.

Lee Ji Won nói thêm anh cảm thấy hài lòng khi được làm việc với nữ nhạc sĩ. Ji Won cảm nhận được tính cách ấm áp và cách suy nghĩ thoải mái, tự do trong tư tưởng làm nhạc của cô. Đạo diễn khẳng định Lee Jin Ah nắm bắt tinh thần và cảm xúc của nhân vật trong phim rất tốt.

Lee Jin Ah ra mắt công chúng với tư cách ca sĩ khi xuất hiện trong mùa thứ tư của K-pop Star năm 2015. Nữ ca sĩ được biết đến là người sở hữu chất giọng nhẹ nhàng nhưng có lối sáng tác mạnh mẽ. Jin Ah thường thể hiện được sự đáng yêu, ngây thơ của tuổi trẻ thông qua giọng hát và giai điệu ngọt ngào.

Ngoài Lee Jin Ah, nhiều nghệ sĩ khác đồng ý tham gia sản xuất nhạc phim. Như nhà sản xuất âm nhạc Ecobridge đã đồng hành cùng ê-kíp The Box - bộ phim công chiếu vào tháng 3 với sự xuất hiện của Chanyeol (EXO).

Chanyeol (EXO) trong phim The Box. Ảnh: Soompi.

The Box là bộ phim kể về quãng thời gian mới lớn của nhạc sĩ đầy tham vọng tên là Ji Hoon. Ji Hoon luôn mang trong mình cảm giác tự ti, sợ hãi cho đến khi gặp nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng (Cho Dal Hwan thủ vai).

Ecobridge viết bài hát gốc cho phim mang tên Break Your Box. Tác phẩm này giúp Chanyeol (EXO) bộc lộ được khả năng thanh nhạc khi vốn dĩ, anh nổi tiếng với tư cách rapper.

Năm 2020, rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc Primary tham gia Time to Hunt với tư cách giám đốc âm nhạc. Nhà làm phim Yoon Sung Hyun tiết lộ rằng anh ấy đã ngỏ lời hợp tác với Primary để làm bài hát mở đầu cho phim. Trong cuộc phỏng vấn, Sung Hyun cho hay: "Primary có khả năng chơi nhiều dòng nhạc khác nhau, bao gồm jazz, R&B, hip-hop, điện tử và rock".

Ca sĩ, nhạc sĩ Sunwoo JungA - người từng làm việc với tư cách nhà sản xuất ở YG Entertainment, được khen ngợi khi làm nhạc phim cho You're My Sunshine (2005), Two Faces of My Girlfriend (2007) và Members of the Funeral (2008). Năm 2017, Sunwoo nhận được lời khen của giới phê bình nhờ tài năng sử dụng âm nhạc để làm nổi bật cảm xúc tuyệt vọng của nhân vật trong After My Death.