Nhắc nhở nẹt pô xe, nam thanh niên bị đánh hội đồng tử vong

Chỉ vì nhắc nhở nẹt pô, ấn còi xe… một người ở huyện Yên Thành (Nghệ An) bị nhóm thanh niên đánh nhập viện, rồi tử vong.

Tối 14/6, trao đổi với phóng viên, ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ vụ việc một người trên địa bàn bị nhóm thanh niên xã Đồng Thành đánh đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 13/6, anh T.V.P. (SN 1991, trú xã Phúc Thành) cùng một cháu nhỏ lên bờ đập Quản Hài (nằm trên địa bàn xã) để hóng mát.

Khu vực đập Quản Hài nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, anh P. có gặp nhóm thanh niên trú xã Đồng Thành (huyện Yên Thành) đi xe máy nẹt pô, ấn còi, hò hét... nên nhắc nhở và 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Một lúc sau, nhóm này gọi thêm tổng số khoảng 30 người quay trở lại, đánh tới tấp vào anh P., còn người cháu may mắn chạy thoát thân lên đồi gần đó.

Anh P. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến trưa 14/6 đã qua đời.

“Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các bước điều tra theo quy định của pháp luật”, ông Anh cho biết.