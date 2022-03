Nhắc hàng xóm mở nhạc lớn, cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện

Sau khi nhắc hàng xóm giảm âm lượng vì mở nhạc lớn, cụ bà ở Hải Phòng và con gái 40 tuổi bị hành hung.

Ngày 3/3, Công an xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng, lập hồ sơ vụ xô xát xảy ra trên địa bàn khiến hai người bị thương.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Ngô Thị Hảo (40 tuổi) cùng mẹ là Nguyễn Thị Hội (83 tuổi, trú thôn An Hội).

Bà Hội bị thâm tím, rách chân tay sau vụ việc. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp.

Theo phản ánh của bà Hảo, mẹ và người bố 90 tuổi của bà mắc Covid-19, đang điều trị tại nhà.

Tối 2/3, nhà hàng xóm đối diện mở nhạc lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.

Vợ chồng bà Hội nói vọng qua nhắc nhở hàng xóm giảm âm lượng khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Người đàn ông phía bên kia chửi bới, đe dọa gia đình cụ bà.

Một lúc sau, người đàn ông trên đi xe máy qua, đạp cánh cổng đang khóa rồi xông vào nhà bà Hội.

Ông ta đấm, đá, tát liên tục và vật bà Hảo ngã đập đầu xuống đất.

Người này còn lấy khúc cây (bà Hảo dùng phơi quần áo) đánh nhiều lần vào tay, chân cụ bà 83 tuổi xong mới rời đi.

"Tôi bị chảy máu mũi, tay xước và sưng ở phần đầu. Mẹ tôi bị thâm tím, xây xước, chảy máu ở chân, tay và phải nhập viện cấp cứu", bà Hảo kể.

Cũng theo nạn nhân, người đàn ông hành hung trú cùng xã nhưng không phải chủ của căn nhà nói trên.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an xã An Tiến cho biết đơn vị đã đến hiện trường điều tra sau khi nhận được trình báo của gia đình bà Hội. Nghi phạm gây ra vụ hành hung được xác định tên Đạt (41 tuổi, người địa phương).

"Chúng tôi đang lập hồ sơ để xử lý và triệu tập nghi phạm. Tuy nhiên, người này chưa đến trụ sở làm việc. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ cho Công an huyện An Lão xử lý”, vị chỉ huy thông tin.