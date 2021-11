Nhắc đeo khẩu trang, nhân viên y tế bị công an dùng súng đe dọa

Một cán bộ Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) dùng súng bắn đạn cao su đe dọa 2 nữ nhân viên y tế khi bị nhắc nhở mang khẩu trang.

Chiều 13/11, một lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Duy Ngọ (cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) để xử lý do liên quan đến việc dùng súng đe dọa 2 nhân viên y tế.

"Đơn vị phối hợp với Công an huyện Đức Trọng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Công an huyện Lâm Hà đã mời lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và những cán bộ y tế liên quan xin lỗi vì để cán bộ làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhân viên y tế", vị lãnh đạo nói.

Cán bộ công an dùng súng đe dọa 2 nhân viên y tế. Ảnh: Cắt từ clip.

Vị này cho biết thêm, Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an huyện Đức Trọng yêu cầu cán bộ Ngọ về đơn vị làm giải trình sự việc. Sau đó, Công an huyện Lâm Hà đã ra quyết định đình chỉ công tác cán bộ này và báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến khẩu súng, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cho biết đây là súng bắn đạn cao su.

"Trong lúc đi công tác, cán bộ này nghe tin gia đình có con bị bệnh nên chạy về đưa đi bệnh viện cấp cứu, mang theo khẩu súng. Khi gia đình đưa con đến cổng số 1 phát hiện cổng đóng. Theo quy định của ngành y tế, cổng số 1 đóng để phòng chống dịch. Tâm trạng hoảng loạn vì sợ con qua đời nên cán bộ này bức xúc dẫn đến hành vi như vậy", lãnh đạo nói.

Vị này cho rằng việc làm của cán bộ Ngọ là sai phạm. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Trước đó, một clip ghi lại cảnh 3 người lớn (2 nam, một nữ) bế theo cháu nhỏ bước xuống xe để vào Trung tâm y tế huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khuya 11/11.

Phát hiện nhóm người này không đeo khẩu trang, 2 nhân viên y tế cùng hệ thống loa phát thanh của Trung tâm y tế huyện Đức Trọng đã lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở.

Lúc này, một thanh niên mặc áo đỏ, quần lửng, liên tục mắng chửi 2 nhân viên y tế với những lời lẽ khó nghe. Người này còn lấy trong người ra một vật màu đen và chĩa thẳng về phía 2 nữ nhân viên y tế.

Sau khi được người đàn ông đi cùng can ngăn, ông ta mới dừng lại.