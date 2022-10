Nhạc của Kanye West có bị xóa sổ?

Trước tình trạng các đối tác lần lượt chấm dứt hợp đồng với Kanye West, nhiều người băn khoăn tương lai của nam rapper trong lĩnh vực âm nhạc sẽ ra sao.

Trong lúc Kanye West tiếp tục đưa ra những phát ngôn mang tính chống đối và các nhãn hàng lần lượt cắt đứt quan hệ kinh doanh với nam rapper, mối quan tâm dần chuyển sang lĩnh vực âm nhạc.

Câu hỏi được đặt ra là liệu các dịch vụ phát nhạc trực tuyến có chấm dứt hợp tác với Kanye West?

Các nền tảng vẫn dung túng

Theo Variety, câu hỏi tương tự được đặt ra với nam ca sĩ R. Kelly vào năm 2018 - khi anh bị cáo buộc khống chế và lạm dụng tình dục những ca sĩ nghiệp dư. Sau đó, hãng thu âm lâu năm của Kelly - RCA - chấm dứt hợp đồng với nam ca sĩ. Tuy nhiên, nỗ lực của Spotify trong việc gỡ bỏ các sản phẩm của Kelly đã thất bại do chính sách của nền tảng chưa rõ ràng.

Thời điểm ấy, lệnh cấm chỉ áp dụng với các “nội dung mang tính thù hằn”, bao gồm các bài hát chứa thông điệp kích động, phân biệt chủng tộc. Theo đó, Kelly không vi phạm tiêu chuẩn này. Ngay lập tức, công chúng chỉ trích Spotify và các dịch vụ phát nhạc trực tuyến khác đang “tiếp tay” cho những tên tội phạm như nhà sản xuất Phil Spector và Jim Gordon, người đồng sáng tác ca khúc Layla với Eric Clapton.

Ca sĩ R. Kelly trong phiên tòa hồi tháng 6. Ảnh: Variety.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Spotify lên tiếng: “Chúng tôi không phải thẩm phán hay bồi thẩm đoàn. Spotify không cho phép nội dung có mục đích kích động hận thù hoặc bạo lực, phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay người khuyết tật, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục của cá nhân. Spotify sẽ xóa những nội dung vi phạm tiêu chuẩn như cách chúng tôi vẫn làm".

Theo cây bút Jem Aswad của Variety, trách nhiệm xác định hành vi và cung cấp sản phẩm cho dịch vụ phát nhạc trực tuyến thuộc về chủ sở hữu bản quyền, thường là một hãng thu âm. Thông thường, các dịch vụ này chỉ chặn một ca khúc khi nó được xác định chứa nội dung thù địch.

Danh mục ca khúc của R. Kelly vẫn có sẵn trên các dịch vụ phát trực tuyến chính do Sony Music cung cấp, ngoại trừ lần hợp tác với Lady Gaga trong Do What U Want vì giọng ca Telephone yêu cầu xóa bài hát.

Tương lai của Kanye West trong lĩnh vực âm nhạc

Từ những hành động của Kanye West có thể kết luận nam rapper đã thể hiện thái độ căm thù, phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, West chưa đưa những phát ngôn gây kích động vào các sản phẩm âm nhạc. Nếu nam rapper làm vậy, khả năng được phát hành của các ca khúc này là rất khó.

Variety cho biết hợp đồng giữa West và hãng Def Jam Recordings thuộc Universal Music, công ty sở hữu bản quyền các bản thu âm và phân phối các bản phát hành của nam rapper, đã kết thúc và không được gia hạn. Theo Kanye West, hợp đồng đã được thương lượng nhiều lần và anh nắm quyền sở hữu các bản thu âm từ năm 2016. Anh cũng cấp phép các bản thu âm này cho Universal song thỏa thuận đã kết thúc năm 2021.

Kanye West bị các nhãn hàng cắt đứt quan hệ. Ảnh: Variety.

Universal nêu quan điểm:“Trong xã hội này, không có chỗ cho chủ nghĩa bài Do Thái. Chúng tôi cam kết chống lại chủ nghĩa này dưới mọi hình thức”.

Tương tự trường hợp Kelly và Sony, danh mục ca khúc của West vẫn xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến và cửa hàng bán lẻ do Universal cung cấp. Điều đó góp phần giúp anh thu được lợi nhuận. Thế nhưng, theo Luminate, lượt stream của West tại Mỹ giảm 23% và lượt phát sóng giảm 13% trong vòng 1 tuần (13-20/10). Trên toàn cầu, doanh số bán hàng của anh giảm 17,5% và stream giảm 2%. Variety dự đoán những chỉ số này sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Chính sách của các dịch vụ phát nhạc trực tuyến quy định phần lớn số tiền do các nghệ sĩ tạo ra sẽ được chuyển cho chủ sở hữu quyền. Do đó, theo Variety, trong một thế giới lý tưởng hơn, người nắm quyền sở hữu có thể quyên góp phần lợi nhuận thu được từ các sản phẩm âm nhạc hoặc thời trang của West cho các nhóm chống thù địch. Thế nhưng, ngay cả khi chúng được quyên góp cho các tổ chức từ thiện của người Do Thái, thông điệp về sự căm thù vẫn còn đó.

Variety khẳng định vấn đề cấm hoàn toàn nhạc của Kanye West đặt ra nhiều thách thức về mặt đạo đức cũng như pháp lý. Nó có thể được xem là một hình thức kiểm duyệt chặt chẽ hoặc nỗ lực sửa đổi từ sai lầm Spotify từng mắc phải năm 2018.