Nhạc của BTS được phát trong đêm chung kết Euro 2020

Với hơn 4 triệu lượt bình chọn, "Butter" của BTS đã được chọn để phát trong đêm chung kết Euro vào ngày 12/7. Tuy nhiên, quyết định trên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 6/7, tờ Sports Kyunghyang đưa tin ban tổ chức giải đấu Euro 2020 sẽ phát bốn ca khúc để làm nóng không khí trạn chung kết tại sân vận động Wembley, gồm: Butter của BTS, Kill My Mind của Louis Tomlinson, Adore You của Harry Styles và Blinding Lights của The Weeknd.

Quyết định trên của ban tổ chức Euro 2020 đã gây ra tranh cãi trái chiều, khán giả Hàn Quốc nói chung và cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS.

Theo Sports Kyunghyang, vào ngày 2/7, ban tổ chức Euro 2020 mở một cuộc bình chọn nhằm chọn ra ca khúc sẽ được phát trong trận chung kết. Bốn ca khúc trong danh sách đề cử gồm Butter của BTS, Kill My Mind của Louis Tomlinson, Bad Guy của Billie Eilish và Yeah của Usher.

Butter của BTS được chọn để phát trong đêm chung kết EURO.

Fan BTS đã tích cực bình chọn nhằm đưa ca khúc Butter lên vị trí thứ nhất, có cơ hội được phát tại trận chung kết giải đấu lớn nhất châu Âu.

Kết thúc cuộc bình chọn, BTS đạt vị trí thứ nhất với lượng bình chọn chiếm 47% trên hơn 4 triệu phiếu bầu. Xếp thứ hai cuộc bình chọn là nam ca sĩ Louis Tomlinson với 44% tổng phiếu bầu.

Với kết quả trên, khán giả nước ngoài tỏ ra bất bình. Có ý kiến cho rằng người hâm mộ BTS lập quá nhiều tài khoản giả để bình chọn cho thần tượng. Một số khán giả thậm chí đã để lại bình luận tiêu cực trên tài khoản mạng xã hội của BTS.

Cuối cùng, ban tổ chức giải đấu thông báo cả hai ca khúc Butter (BTS) và Kill My Mind (Louis Tomlinson) đều được phát tại đêm chung kết Euro 2020. Ngoài ra, ban tổ chức cũng quyết định chọn thêm hai bài hát vốn không có trong đề cử là Adore You của Harry Styles và Blinding Lights của The Weeknd.

Khán giả Hàn Quốc bất bình với quyết định của ban tổ chức Euro 2020. Có ý kiến cho rằng việc ban tổ chức chọn tới bốn ca khúc dù Butter giành chiến thắng chung cuộc là không công bằng với nhóm nhạc Hàn cũng như fan của họ, đặc biệt khi BTS phải nhận nhiều chỉ trích vì đứng thứ nhất cuộc bình chọn.

"Tôi tự hỏi liệu họ có phát cả bốn ca khúc nếu BTS không phải người đứng thứ nhất không?", một khán giả chia sẻ trong bài viết được phân phối trên cổng thông tin Naver.