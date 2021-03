Nhạc của Adele và loạt nghệ sĩ quốc tế đã có mặt trên Zing MP3

Từ nay, người dùng Việt Nam sẽ được thưởng thức miễn phí nhạc có bản quyền của các nghệ sĩ đến từ The Beggars Group (gồm Adele, Radiohead, Bon Iver…) trên Zing MP3.

Zing MP3 chính thức trở thành đối tác phân phối các bản ghi có bản quyền của những nghệ sĩ từ The Beggars Group cho người dùng Việt Nam (dưới hình thức nghe nhạc trực tuyến miễn phí). Theo đó, người dùng sẽ được thưởng thức âm nhạc có bản quyền từ The Beggars Group mà không mất phí trên Zing MP3. Đặc biệt, Zing MP3 là đối tác đầu tiên ở thị trường Việt Nam của hãng thu âm danh tiếng này. Đồng thời, nền tảng nhạc số chuẩn bị ký kết hợp tác với các hãng nhạc quốc tế khác.

Bà Laura Stefu - Giám đốc dự án của The Beggars Group khu vực châu Á - cho biết: “Chúng tôi rất vinh hạnh khi hợp tác cùng Zing MP3, cũng như các dự án sắp tới tại thị trường Việt Nam. Kho nhạc của The Beggars Group sẽ đáp ứng mọi sở thích của người yêu nhạc. Chúng tôi hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các nghệ sĩ quốc tế và fan Việt Nam thông qua sự hợp tác giữa The Beggars Group và Zing MP3”.

The Beggars Group gồm một nhóm các hãng thu âm có trụ sở tại London và New York. Trong hơn 40 năm qua, nhóm đã trở thành một trong những hãng thu âm độc lập lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Các nhãn nổi bật có thể kể đến như 4AD Records, Matador Records, Rough Trade Records, XL Recordings và Young Turks.

Nhạc của Adele, Radiohead, Bon Iver và các nghệ sĩ đình đám quốc tế có mặt trên Zing MP3.

Một trong các thành tựu vang dội của hãng trong thời gian gần đây đến từ bộ 3 album 19, 21 và 25 của nữ ca sĩ Adele. Ngoài ra, Vampire Weekend và Queens of the Stone Age - 2 nghệ sĩ xuất thân từ hãng thu âm trứ danh này - sở hữu các album thống trị vị trí top 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Nhiều tên tuổi nổi bật khác hợp tác với The Beggars Group có thể kể đến như Radiohead, FKA Twigs, Spoon, Queens of the Stone Age, The National, The xx, Yo La Tengo…

Với kho nhạc khổng lồ từ The Beggars Group, người dùng Việt Nam sẽ được tiếp cận và thưởng thức các bản ghi có bản quyền của hàng loạt nghệ sĩ quốc tế như Adele, Radiohead, Bon Iver... cũng như đa dạng thể loại nhạc khác nhau ngay trên Zing MP3.

Kho nhạc khổng lồ của The Beggars Groups chính thức có mặt trên Zing MP3.

Zing MP3 đã ký kết hợp tác với các hãng thu âm lớn trên thế giới để phát nhạc quốc tế tại thị trường Việt Nam, gồm Universal Music Group (với kho nhạc của Taylor Swift, Maroon 5, Justin Bieber…), Sony Music Entertainment (Britney Spears, Beyoncé, Justin Timberlake, Backstreet Boys, Avril Lavigne, Miley Cyrus, MOMOLAND, Kang Daniel…), Warner (Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Puth, Sia…), YG Plus, EMPIRE, Monstercat, The Beggars Group, Fluxus Inc., JSJ Corporation… Trong thời gian tới, nền tảng nhạc số này chuẩn bị ký kết hợp tác với các hãng nhạc quốc tế khác.

Bên cạnh việc phát hành bản ghi ở thị trường Việt Nam, Zing MP3 cũng đồng hành với các hãng nhạc quốc tế mang đến nhiều quyền lợi khác cho người yêu nhạc. Cuối năm 2020, YG Entertainment - công ty chủ quản BlackPink - gửi tặng CD album vật lý The album và nhiều phần quà độc quyền từ nhóm nhạc nữ đến fan Việt thông qua Zing MP3. Đầu năm nay, YG tiếp tục dành tặng CD vật lý sleeplessness kèm chữ ký của nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Feel - chủ nhân của các bản nhạc phim đình đám như Youth (nhạc phim Reply 1988) và Someday, the boy (nhạc phim Itaewon Class).

Là nền tảng nghe nhạc uy tín trên thị trường nhạc số, Zing MP3 đang sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% là các bản ghi phát hành độc quyền.