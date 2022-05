Nhà xuất bản ở Ukraine làm sách dưới hầm trú bom

Mặc dù chịu sự bắn phá liên tiếp, Nhà xuất bản Vivat ở thành phố Kharkiv (Ukraine) vẫn không ngừng sản xuất sách, thậm chí còn mở thêm một nhà sách mới.

Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, thường xuyên được nhắc đến trên các bản tin thế giới trong thời gian qua. Tại đây, gần khu vực biên giới, những quả bom đầu tiên của Nga đã rơi vào đêm 24/2.

Nhiều người dân đã phải di chuyển sang khu vực khác. Tuy nhiên, đối với những người ở lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Họ trồng hoa trong công viên, dọn dẹp đường phố và tiếp tục làm sách.

Được thành lập vào năm 2013 từ sự hợp nhất của 2 nhà xuất bản nhỏ, Vivat dần trở thành một trong những nhà xuất bản hàng đầu của Ukraine. Một năm trước khi chiến sự Nga - Ukraine diễn ra, Nhà xuất bản Vivat đã bán được gần 2 triệu cuốn sách.

Bà Julia Orlova - người sáng lập và Giám đốc điều hành Nhà xuất bản Vivat - chia sẻ với trang DW (một hãng truyền thông quốc tế của Đức, đưa tin bằng 32 ngôn ngữ) trong một cuộc phỏng vấn: “Một mặt, làm sách là công việc của chúng tôi. Mặt khác, hoạt động này giúp chúng tôi trấn an tinh thần”.

Trước khi xảy ra chiến sự, đơn vị xuất bản của bà có 177 nhân viên thường trực và khoảng 200 người cộng tác tự do. Nhiều người đã rời đi, một số khác thì đang chiến đấu ở mặt trận. Trước tình hình đó, số nhân viên còn lại của Nhà xuất bản Vivat vẫn tiếp tục làm việc từ các hầm tránh bom.

Bất chấp chiến sự đang diễn ra, tác giả và biên tập viên sách ở Ukraine vẫn tiếp tục công việc làm sách. Ảnh: Vivat Verlag.

Đơn vị xuất bản của Julia Orlova sở hữu một xưởng in ở thành phố Kharkiv. Vừa qua, xưởng in này đã bị thiệt hại do một trận pháo kích. Nhưng giám đốc Nhà xuất bản Vivat cho hay các quy trình biên tập, dàn trang, chỉnh sửa bản thảo, thiết kế và minh họa vẫn có thể diễn ra bình thường thông qua các nhà in khác ở gần thành phố Kyiv và miền tây Ukraine.

Nhà kho của Vivat được chuyển đến vùng lân cận và đang bắt đầu lại công việc phân phối. Hôm 20/5, đơn vị này đã cho mở lại cửa hàng sách của mình ở trung tâm thành phố Kharkiv. Tại buổi lễ khai mạc, nhà thơ hàng đầu của Ukraine - ông Serhiy Zhadan - đã đọc những bài thơ mới của mình.

Bà Galina Podilko - nhân viên truyền thông của Vivat - cho biết. “Chúng tôi muốn hành động này có thể tạo sự chú ý đến các vấn đề của xuất bản ở Ukraine. Nó giúp cứu ngành công nghiệp sách Ukraine khỏi những thiệt hại lớn về tài chính và thu nhập. Người dân nơi đây cần được cảm thấy rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn”.

Bà cũng chia sẻ nhu cầu về sách đang tăng đều đặn trong những tuần gần đây, đặc biệt là sách dành cho trẻ em và thanh, thiếu niên. Kể từ khi xung đột bùng nổ, Vivat cho ra mắt hơn 60 cuốn sách. Điều này tạo hiệu ứng để các đơn vị xuất bản khác làm theo.

Trong khi đó, Giám đốc Julia Orlova bày tỏ: “Tôi kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành xuất bản Ukraine trong thời kỳ hậu chiến. Chúng tôi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết lập đất nước”.