Nhà xuất bản độc lập tôn vinh đa dạng tính dục

Shannon Ronan đã tự thành lập nhà xuất bản tại quê nhà San Rafael, với nguyện vọng lan tỏa những câu chuyện nhân văn về cộng đồng LGBTQ+.

Hình ảnh trong phim Euphoria. Ảnh: HBO.

Đứng kề vai tại hàng đầu trong concert của Sara Bareilles ở Eureka, Shannon Ronan và Breelyn MacDonald đã giơ một tấm biển để xin phép sử dụng lời bài hát Brave của Bareilles trong cuốn sách họ viết về chuyện công khai xu hướng tính dục.

Hai phụ nữ cảm thấy rất bất ngờ khi nữ ca sĩ Sara Bareilles đã dừng biểu diễn giữa chừng sau khi thấy tấm biển và đồng ý cho họ đưa lời bài hát của mình vào tác phẩm của họ.

Bản hit nổi bật trong sự nghiệp của ca sĩ người Mỹ Sara Bareilles, Brave, phát hành năm 2013, được Bareilles tiết lộ là lấy cảm hứng từ những khó khăn mà một người bạn thân phải đối mặt khi công khai xu hướng tính dục. “Hãy nói những từ cậu muốn nói ra / Tớ muốn nhìn thấy cậu trở nên dũng cảm” là thông điệp mà Sara gửi gắm trong vần nhạc mình viết cho người bạn thân.

Lời bài hát của Brave sẽ được Shannon và Breelyn đưa vào Coming Out Together: A Collection of Short Memoirs on the LGBTQ+ Experience (tạm dịch: Công khai cùng nhau: Tuyển tập những hồi ức ngắn về trải nghiệm của người thuộc cộng đồng LGBTQ+). Đây sẽ là cuốn sách đầu tiên của nhà xuất bản Open Air có trụ sở tại hạt Marin, bang California, Mỹ. Nhà xuất bản Open Air do chính Ronan thành lập khoảng một năm trước, với mục đích đưa tiếng nói của những người sống bên lề xã hội tới gần cộng đồng.

Shannon Ronan (trái) và người bạn đời, Breelyn MacDonald tại concert của Sara Bareilles. Ảnh: marinij.

Trả lời phỏng vấn của Marin Independent Journal, Shannon Ronan chia sẻ: "Trong một lần đi dự buổi hòa nhạc của Brandi Carlile, tôi cứ nghĩ về Matthew Shepard. Matthew Shepard là một sinh viên đại học đã bỏ mạng chỉ vì cậu là người đồng tính".

Shannon Ronan đã rất sốc. Sự vụ của Matthew Shepard xảy ra chỉ vài tháng sau khi cô công khai xu hướng tính dục của mình. Ronan đến từ một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn, nơi mà quanh cô chẳng có người đồng tính công khai nào.

Khi lái xe qua Laramie, Wyoming, Ronan quyết định dừng lại ở băng ghế tưởng niệm của Shepard và bỗng xúc động. Cô thầm hứa sẽ làm một điều gì đó trong khả năng của mình để cái chết của Matthew Shepard không trở thành vô ích.

"Tôi tiếp tục đến buổi hòa nhạc và gặp gỡ một nhóm bạn mà tôi quen trong thời kỳ giãn cách. Đó là cộng đồng LGBTQ+ mà tôi thậm chí đã không biết là mình cần đến.

Trên đường rời buổi hòa nhạc, tôi được nghe kể lại từ cộng đồng LGBTQ+ nhỏ của mình một số câu chuyện về chuyện công khai xu hướng tính dục. Có những câu chuyện có cái kết êm đẹp nhưng cũng có những lần không được như vậy. Nhưng mọi lần đều có ý nghĩa quan trọng.

Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tập hợp những câu chuyện này lại và chia sẻ chúng đến những người đang chuẩn bị hoặc vừa công khai xu hướng để nhắn nhủ họ rằng họ không hề đơn độc trong trải nghiệm ấy. Vì vậy, tôi nảy ra ý tưởng tự thành lập một công ty xuất bản dành cho những câu chuyện của cộng đồng", Ronan nói.

Bìa sách Coming Out Together. Ảnh: Open Air.

Ronan chia sẻ rằng cô ước gì cô có một cuốn sách tương tự để đọc trong tuổi trưởng thành. "Nó có thể bị giấu kín dưới nệm nhưng dù sao thì nó hẳn đã có tác động rất lớn với tôi".

Coming Out Together: A Collection of Short Memoirs on the LGBTQ+ Experience trải dài trên nhiều chủ đề, từ đồng tính nam, đồng tính nữ, chuyển giới, đến phản ứng khó tính của cha mẹ, sự xấu hổ xuất phát từ quan điểm tín ngưỡng. "Một số tác giả đã gửi email cho tôi và nói rằng thật tuyệt vời khi được viết lại trải nghiệm của mình", Ronan nói.

Cô mong rằng khi độc giả đọc được những câu chuyện ấy, họ sẽ thử đặt mình vào vị trí của người khác để đồng cảm hơn. "Tôi nghĩ đó cũng là một cách chữa lành tâm hồn", Ronan bày tỏ. "Có thể cộng đồng hiện tại mà họ đang có không phải là cộng đồng ủng hộ quyền LGBTQ+ nhất, nhưng sẽ luôn có một cộng đồng yêu thương bạn".

Shannon Ronan cho biết một phần doanh thu của cuốn sách sẽ được gửi đến quỹ Matthew Shepard (do bố mẹ nạn nhân thành lập).

Đây không phải là lần đầu tiên Ronan thành lập một công ty, cô tỏ ra rất tự hào với những gì mình và vợ - Breelyn MacDonald, nhà đồng sáng lập một công ty khác của cô - đã làm được và mong rằng những điều này sẽ giúp lan tỏa tình yêu trong cộng đồng, tôn vinh sự đa dạng tính dục.