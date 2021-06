Nhà xuất bản Đại học Oxford sắp đóng cửa xưởng in hơn 400 năm tuổi

Tháng tám tới, nhà xuất bản lâu đời tại Vương quốc Anh sẽ chính thức đóng cửa xưởng in Oxuniprint.

Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP) lần đầu tiên sở hữu quyền in sách vào năm 1586 theo sắc lệnh từ điện Westminster. Tuy nhiên mới đây, nhà xuất bản hoạt động hơn 4 thế kỷ thông báo kết thúc lịch sử in ấn của mình bằng việc đóng cửa xưởng in Oxuniprint.

Theo đó, xưởng in Oxuniprint sẽ chính thức ngừng hoạt động ngày 27/8/2021. Quyết định được ban giám đốc cân nhắc kỹ lưỡng. Nguyên nhân là doanh số sụt giảm liên tục trong suốt thời gian dài và vấn đề này trở nên trầm trọng hơn bởi các yếu tố liên quan đại dịch.

Trụ sở chính của Nhà xuất bản Đại học Oxford tại Jericho, Oxford, Anh. Ảnh: Oxford University Press.

Tiến sĩ Jude Roberts, Chủ tịch công đoàn Unite tại OUP, trả lời phỏng vấn của tờ Guardian: "Oxuniprint đã tồn tại hàng thế kỷ và đại diện cho uy tín của chúng tôi suốt thời gian qua. Vị trí Oxuniprint luôn được khẳng định khi sách và tạp chí được in tại đây đều đạt chất lượng tốt hơn so với sản phẩm của các nhà in khác".

Ông Roberts cũng là người phản đối mạnh mẽ việc đóng cửa Oxuniprint. Ông cho rằng OUP đang bị lệ thuộc vào hoạt động in ấn đầu tư ở nước ngoài. Chưa kể, nhà xuất bản này cũng không đáp ứng được yêu cầu về cải cách mà chính phủ Anh đặt ra.

“Đây là chương cuối cùng trong lịch sử in ấn tại OUP, sự kết thúc của một di sản đồ sộ. Tôi tin rằng kết quả sẽ khác nếu các ông chủ của OUP đầu tư vào Oxuniprint nhiều như khi bỏ tiền vào chương trình gia công ấn bản phần mềm", ông Roberts nói thêm.

Với nhiều ý kiến khác nhau, đại diện phát ngôn của OUP cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều đánh giá về hiệu suất hoạt động của xưởng in.

"Đây không phải một quyết định dễ dàng và chúng tôi cảm ơn những người đã cống hiến cho OUP và cả khách hàng đặt niềm tin vào Oxuniprint nhiều năm qua".

Vào khoảng cuối thế kỷ 16, nhà xuất bản Đại học Oxford được cấp phép in tất cả thể loại sách từ kinh thánh, sách học thuật cho đến nhiều tác phẩm khác. Dần dần, OUP phát triển như một nhà xuất bản giáo dục hàng đầu thế giới với 6.000 đầu sách phát hành mỗi năm ở định dạng in và kỹ thuật số, và bằng 40 ngôn ngữ.

Việc phát hành các bản in của OUP hiện tại đều do các công ty tại Ấn Độ và Philippines xử lý, trong khi kho lưu trữ và kênh phân phối đều được thuê ngoài.

Oxuniprint là xưởng in hàng đầu cung cấp dịch vụ in chất lượng cho OUP và nhiều đơn vị xuất bản khác suốt hàng trăm năm qua. Các máy gia công tại Oxuniprint đều có từ thời nữ hoàng Elizabeth I.

Việc đóng cửa Oxuniprint đánh dấu chương cuối trong lịch sử in ấn kéo dài hàng thế kỷ tại Oxford, nơi xưởng in đầu tiên của Anh ra đời năm 1476.