Nhà xác hết chỗ ở tâm dịch mới của thế giới

Trong ảnh, một nhân viên y tế khử trùng quan tài của nạn nhân Covid-19 tại Bệnh viện Cấp cứu Đại học Bucharest trước khi các nhân viên nhà tang lễ, mặc trang phục bảo hộ màu trắng, mang đi chôn cất, ở Bucharest, hôm 8/11. Quốc gia 19 triệu dân hiện nằm trong số các nước có tỷ lệ tử vong cao nhất ở châu Âu. Tỷ lệ tử vong trung bình hàng ngày ở Romania trong tuần trước lên tới 23,7 trên một triệu người và tới nay giảm xuống còn 21, theo Our World in Data. Tỷ lệ này vẫn cao hơn 30 lần so với các nước Bồ Đào Nha, Pháp và Tây Ban Nha, đồng thời cao hơn nhiều so với mức trung bình của EU là 3,1%.