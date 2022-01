Nhà vườn Bình Định thất thu tiền tỷ vì hoa mai bung nở sớm

Hàng nghìn chậu mai kiểng ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn nở rực vàng, ra lá non hơn hai tuần trước Tết Nhâm Dần 2022. Theo ông Hùng, vụ mai Tết năm ngoái người dân nơi đây có tổng doanh thu khoảng 54 tỷ đồng thì năm nay có thể giảm từ 30 đến 40%.