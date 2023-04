Nhà vô địch World Cup 2022 bị cáo buộc tấn công tình dục

Mundo Deportivo đưa tin một phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với Montiel đã nộp đơn kiện ngôi sao của Sevilla. Luật sư của nạn nhân, Raquel Hermida, tiết lộ với Radio 10 rằng các cáo buộc bao gồm "lạm dụng tình dục" và "cưỡng ép nạn nhân quan hệ tập thể".

Vụ việc được cho xảy ra vào ngày 1/1/2019, tại bữa tiệc sinh nhật của hậu vệ sinh năm 1997. Ở thời điểm đó, Montiel đang chơi cho River Plate. Ngôi sao của tuyển Argentina cũng đã ủy quyền cho hai luật sự để bảo vệ quyền lợi bản thân.

Sự nghiệp của hậu vệ 26 tuổi mới thăng hoa rực rỡ trong thời gian gần đây sau khi tỏa sáng ở World Cup 2022. Montiel là cầu thủ thực hiện quả phạt đền cuối cùng trong loạt sút luân lưu với Pháp, giúp Argentina giành chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1986.

Montiel trở thành hậu vệ phải thứ ba chỉ trong vài tháng qua vướng rắc rối với phụ nữ. Trước đó, Dani Alves và Achraf Hakimi là hai ngôi sao chạy cánh khác vướng rắc rối với pháp luật. Nếu Hakimi vẫn tiếp tục ra sân thi đấu bình thường và đang chờ kết quả điều tra thì trường hợp của Alves bi đát hơn.

Tuyển thủ Brazil đang bị giam giữ tại nhà tù Brians 2 (Barcelona). Hồi tháng 2, tòa án tại Barcelona phê chuẩn lệnh tạm giam không bảo lãnh với Alves để điều tra về cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ. Vụ việc của Alves diễn ra tại một hộp đêm ở Barcelona vào ngày 30/12/2022. Nạn nhân đã trình báo lên cảnh sát địa phương 3 ngày sau đó. Ngay lập tức, Alves bị CLB Pumas UNAM hủy hợp đồng.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019