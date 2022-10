Nhà văn trẻ và cuộc trinh thám từ dấu vết muội tro

Nhà văn trẻ Võ Chí Nhất với hiểu biết của một sĩ quan công an, vừa đóng góp tác phẩm mới có tên gọi "Muội tro" vào dòng văn học trinh thám.

Nhà văn trẻ Võ Chí Nhất sinh năm 1993, hiện nay vẫn là hội viên trẻ nhất của Hội Nhà văn TP.HCM. Công tác tại Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, nhà văn trẻ Võ Chí Nhất từng được công chúng biết đến qua các tác phẩm Hoàng cung in năm 2016, Khiếu ăn mày in năm 2018, Nghệ sĩ sáng tạo và nhà phê bình in năm 2020.

Với kiến thức chuyên môn được đào tạo, nhà văn trẻ Võ Chí Nhất quyết định theo đuổi dòng văn học trinh thám bằng tác phẩm Muội tro vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành. Tác phẩm Muội tro gồm 10 truyện ngắn, với nhân vật xuyên suốt là nữ cảnh sát hình sự Hà “Ớt”.

Văn phong nhẹ nhàng và hóm hỉnh, nhà văn trẻ Võ Chí Nhất tạo ra những tình tiết gay cấn và bất ngờ trong tác phẩm Muội tro. Thích thú với văn học trinh thám, nhà văn trẻ Võ Chí Nhất không giấu giếm mong muốn tạo ra một thám tử Sherlock Holmes hoặc một thanh tra Maigret có phong cách Việt Nam.

Tác phẩm Muội tro của nhà văn trẻ Võ Chí Nhất nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ những tác giả tiền bối. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Anh Đào đánh giá: “Những câu chuyện trong cuốn sách này như một chuỗi hình sin cứ lên tới cao trào rồi lại xuống, đó cũng là đặc điểm của truyện trinh thám”.

Tập truyện trinh thám Muội tro của Võ Chí Nhất.

Văn học trinh thám không đơn thuần là những câu chuyện vụ án. Văn học Việt Nam thế kỷ 20 từng có nhiều nhà văn nhúng bút vào thể loại này như Phạm Cao Củng với Vết tay trên trần hoặc Chiếc tất nhuộm bùn, Thế Lữ với Vàng và máu hoặc Thám tử Lê Phong, Bùi Huy Phồn với Mối thù truyền kiếp hoặc Gan dạ đàn bà...

Gần đây, văn học trinh thám tiếp nối với sự xuất hiện của vài cây bút đương sung sức, như trường hợp Di Li pha trộn trinh thám và kinh dị trong tiểu thuyết Trại hoa đỏ, như trường hợp Nguyễn Xuân Thủy kết hợp trinh thám và hình sự trong tiểu thuyết Sát thủ online.

Tác phẩm Muội tro của nhà văn trẻ Võ Chí Nhất có thể xem như một tín hiệu mới trong dòng văn học trinh thám. Sự có mặt của nhà văn trẻ Võ Chí Nhất cũng như vài tác giả trẻ khác đang mở ra nhiều hy vọng cho dòng văn học trinh thám.

Làm sao để có nhiều nhà văn trẻ dự phần sáng tác văn học trinh thám? Tại buổi tọa đàm “Văn học trinh thám hiện đại: Giao lưu Đông và Tây”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều với tư cách Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, người Việt Nam hầu hết đều thích những câu truyện trinh thám. Tôi nhớ khi xưa còn nhỏ, tôi rất thích nghe chương trình 'Kể chuyện cảnh giác' chứa đựng trong đó tinh thần của truyện trinh thám. Ở Việt Nam, số lượng sách văn học trinh thám quá ít ỏi, lực lượng người viết cũng còn rất ít. Tới đây, có thể Hội Nhà văn Việt Nam sẽ kết hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức một cuộc thi văn học trinh thám”.