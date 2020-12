Nhà văn thắng Goodreads Choice Awards suốt 10 năm liền

Rick Riordan chưa bao giờ trượt giải Goodreads Choice Awards ở hạng mục sách Thiếu nhi trong suốt một thập kỷ qua.

Giải thưởng Goodreads Choice Awards 2020 vừa công bố những cuốn sách hay nhất của năm ở các hạng mục do độc giả bình chọn.

Trong đó, nhà văn Rick Riordan đã lập nên một kỷ lục mới khi 10 năm liên tiếp chiến thắng tại hạng mục sách Thiếu nhi kể từ khi giải thưởng này được tổ chức năm 2011.

Nhà văn Rick Riordan. Ảnh: Marty Umans.

Rick Riordan là nhà văn người Mỹ, từng là giáo viên dạy Lịch sử và ngôn ngữ Anh. Ông bắt đầu gây được tiếng vang lớn khi cho ra mắt tập đầu tiên Kẻ cắp tia chớp trong series Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus vào năm 2005. Bộ sách sau đó bán được hơn 69 triệu bản trên khắp thế giới, được dịch ra hơn 35 thứ tiếng và liên tiếp lọt vào danh sách bán chạy của New York Times.

Các tác phẩm của ông đều tập trung ở mảng thần thoại được viết lại theo lối hiện đại lồng ghép trong câu chuyện dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn, có thể kể đến thần thoại Hy Lạp, La Mã, Ai Cập và Bắc Âu.

Lần đầu tiên Rick Riordan được xướng tên ở hạng mục Thiếu nhi của Goodreads Choice Awards là cho cuốn sách Con trai thần Neptune, phần hai của series Các anh hùng trên đỉnh Olympus. Lần lượt các tập sách trong series này đều chiến thắng ở các năm tiếp theo là Dấu hiệu Athena, Ngôi nhà của thần Hades và Dòng máu Olympus.

Đến năm 2015, tập đầu tiên Thanh kiếm mùa hè trong series mới của Rick Riordan là Magnus Chase và các vị thần của Asgard lại được đông đảo bạn đọc yêu thích và bình chọn. Sau đó hai năm, cuốn tiếp theo trong bộ sách này cũng được xướng tên là Con thuyền của cái chết.

Trong quá trình viết bộ sách Magnus Chase, Rick Riordan còn viết song song loạt truyện Những thử thách của Apollo. Các cuốn trong series này tiếp tục thống trị hạng mục sách Thiếu nhi trên Goodreads Choice Awards, bao gồm các tập Sấm truyền bí ẩn, Địa cung rực lửa, Lăng mộ gã bạo vương và gần đây nhất là The Tower of Nero.

The Tower of Nero nhận được gần 50.000 phiếu bình chọn, gấp đôi so với tác phẩm đứng ở vị trí thứ hai là The One and Only Bob, phần tiếp theo của cuốn sách Ivan có một không hai đến từ tác giả từng đoạt huân chương Newbery Katherine Applegate.

Chiến thắng năm 2020 của Rick Riordan đánh dấu 10 năm liên tiếp ông thống trị hạng mục sách Thiếu nhi. Tuy vậy, Riordan cũng thông báo sẽ tạm nghỉ sau khi Những thử thách của Apollo kết thúc, nên năm 2021 có thể sẽ chứng kiến một gương mặt mới.

Tập 4 series Những thử thách của Apollo đã được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Chibooks.

Ở các hạng mục còn lại, những cuốn sách khác xứng đáng cũng được xướng tên. Tiểu thuyết hay nhất được trao cho The Midnight Library của Matt Haig, kể về một thư viện lưu trữ vô số cuốn sách, mỗi cuốn sách lại kể những thực tại khác nhau của một cuộc đời. Tác phẩm nhận được 72.828 phiếu, chỉ cách cuốn sách đứng thứ hai là Anxious People của nhà văn người Thụy Điển Fredrik Backman 5 phiếu!

Hạng mục Khoa học viễn tưởng chứng kiến sự lên ngôi lần đầu tiên của Christopher Paolini với tác phẩm sci-fi dành cho người lớn là To Sleep in a Sea of Stars. Paolini là tác giả bán chạy từ khi mới chỉ 15 tuổi với series truyện giả tưởng Eragon kéo dài từ năm 2007 đến năm 2011.

Một hạng mục nổi bật khác là Hồi ký và tự truyện chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của A Promised Land, tác phẩm bán được hơn 1,7 triệu bản trong tuần đầu tiên ra mắt của cựu tổng thống Barack Obama. Tác phẩm mới chỉ được phát hành vào ngày 17/11 nhưng đã nhận được hơn 81.000 phiếu bầu cho đến khi Goodreads Choice Awards đóng cổng bình chọn vào ngày 2/12.

Một số tác phẩm khác được xướng tên như The Guest List của Lucy Foley (Trinh thám), The Vanishing Half của Brit Bennett (Hư cấu lịch sử), House of Earth and Blood của Sarah J. Maas (Giả tưởng), Dearly của Margaret Atwood (Thơ)...