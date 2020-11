Nhà văn Scotland thắng giải Man Booker 2020

Giải Man Booker 2020 được trao cho tác phẩm "Shuggie Bain" của Douglas Stuart. Tác phẩm kể về cuộc đời của cậu bé sống ở những năm 1980 ở Glasgow, Scotland.

Mới đây, nhà văn người Mỹ gốc Scotland Douglas Stuart đã chiến thắng giải Man Booker 2020 danh giá cho tiểu thuyết Shuggie Bain. Đây là lần thứ tư giải thưởng văn học này trao cho tác phẩm đầu tay của một nhà văn.

Shuggie Bain kể lại câu chuyện của Shuggie, con trai út trong gia đình có ba anh chị em, lớn lên với người mẹ nghiện rượu ở những năm 1980 tại Glasgow.

Tác giả Douglas Stuart với cuốn sách đầu tay Shuggie Bain. Ảnh: Daily Record.

Margaret Busby, Trưởng ban hội đồng trao giải Booker, đánh giá Shuggie Bain "sẽ trở thành tác phẩm kinh điển", và miêu tả cuốn sách là "bức chân dung cảm động, nhập tâm và đầy sắc thái của một xã hội gắn bó chặt chẽ, giữa con người và giữa những giá trị với nhau".

Busby cũng cho rằng Shuggie là nhân vật không thể nào quên, trong một cuốn sách đầy thử thách nhưng cũng giàu lòng trắc ẩn.

Cuốn sách này Douglas Stuart viết dành tặng người mẹ nghiện rượu đã qua đời khi ông mới chỉ là chàng trai 16 tuổi.

Với chiến thắng tại giải Man Booker, Stuart bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến chính người mẹ của mình. "Nếu không có bà, cuốn tiểu thuyết này đã không thể hoàn thành được", ông chia sẻ.

Douglas Stuart năm nay đã 44 tuổi, tự miêu tả bản thân là một đứa trẻ đến từ tầng lớp lao động và đến với nghiệp viết lách khá muộn. Ông sinh ra và lớn lên tại thành phố Glasgow cho đến năm 24 tuổi, ông chuyển đến New York làm việc trong ngành thiết kế thời trang sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia tại London.

Ông là người Scotland thứ hai chiến thắng giải Man Booker sau James Kelman năm 1994 với cuốn sách How Late It Was, How Late. Đây là cuốn sách Stuart nói rằng đã thay đổi cuộc đời của ông, bởi vì lần đầu tiên ông thấy những người dân quê hương ông trên trang sách.

Cuốn sách Shuggie Bain của Stuart đã bị 30 biên tập viên từ chối, trước khi được Grove Atlantic in tại Mỹ và Picador xuất bản tại Anh. Tác phẩm là một trong bốn tiểu thuyết đầu tay, trong số tổng cộng sáu cuốn sách được đề cử giải Booker năm nay.

Shuggie Bain đã đánh bại The New Wilderness của Diane Cook, This Mournable Body của Tsitsi Dangarembga, Burnt Sugar của Avni Doshi, The Shadow King của Maaza Mengiste và Real Life của Brandon Taylor.

Giải thưởng Man Booker năm nay được tổ chức trực tuyến vì dịch bệnh. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Douglas Stuart, Diane Cook, Avni Doshi, Brandon Taylor, Maaza Mengiste và Tsitsi Dangarembga. Ảnh: David Parry.

Man Booker (hay Booker) là giải thưởng văn học thường niên được trao cho các tác phẩm được viết bằng tiếng Anh và xuất bản tại Anh và Ireland.

Khi lọt vào vòng chung khảo của giải Man Booker, mỗi tác giả sẽ nhận được 2.500 bảng Anh (khoảng 77 triệu đồng) và một phiên bản đặc biệt chính tác phẩm của họ. Người chiến thắng sẽ nhận được 50.000 bảng Anh (khoảng 1,5 tỷ đồng ) và sách sẽ được quảng bá rộng rãi trên khắp thế giới.

Giải Man Booker 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành và phải tổ chức trực tuyến. Trong sự kiện năm nay, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xuất hiện với tư cách khách mời cùng ba tác giả từng chiến thắng giải Booker các năm trước là Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood và Bernardine Evaristo.