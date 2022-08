Nhà văn Salman Rushdie bị đâm trên sân khấu

Nhà văn Salman Rushdie bị tổn thương gan nặng, đứt dây thần kinh cánh tay và có nguy cơ mù một mắt sau vụ tấn công.

Ngày 13/8, AP đưa tin Salman Rushdie, tác giả cuốn Những vần thơ của quỷ Satan, bị tấn công bằng dao trên sân khấu sự kiện diễn thuyết tại New York (Mỹ).

Đại diện cảnh sát New York cho biết khoảng 11h ngày 12/8 (giờ địa phương), tại Học viện giáo dục Chautauqua, một người đàn ông đã chạy lên sân khấu, dùng dao giấu trong người, đâm vào cổ và bụng của Salman Rushdie khi ông đang trò chuyện với khán giả.

Hiện trường vụ tấn công nhà văn Salman Rushdie. Ảnh: Telegraph.

Nhà văn 75 tuổi ngay lập tức được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng để cấp cứu. Andrew Wylie, đại diện Salman Rushdie cho biết chủ nhân giải Man Booker bị tổn thương gan nặng, đứt dây thần kinh một cánh tay và có nguy cơ mù một mắt. Ông đã được phẫu thuật, hiện vẫn còn thở máy.

The New York Times, nhân chứng cho biết hung thủ đâm nhà văn hơn 10 nhát trước khi bị khống chế. Vụ tấn công diễn ra trước sự ngỡ ngàng của ban tổ chức sự kiện và khán giả. Qua điều tra, kẻ đâm nhà văn là Hadi Mata, 24 tuổi, ở New Jersey. Động cơ gây án chưa rõ.

Salman Rushdie sinh năm 1947 tại Bombay, Ấn Độ. Năm 2007, Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ cho nhà văn. Các tác phẩm của ông được phát hành ở Việt Nam như Haroun và biển truyện, Những đứa con của nửa đêm, Nàng phù thủy thành Florence.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Salman Rushdie vướng tranh cãi vì quyển Những vần thơ của quỷ Satan - tác phẩm bị cho là báng bổ nhà tiên tri Mohammed.

Năm 1989, ông bị giáo chủ Ruhollah Khomeini của Iran ra sắc lệnh cho tín đồ đạo Hồi toàn thế giới truy nã tử hình ông. Điều này khiến nhà văn sống ẩn dật hàng chục năm. Đến tháng 9/1998, chính quyền Iran mới hủy bỏ lệnh trừng phạt Salman Rushdie.

Theo New York Times, những năm gần đây, Salman Rushdie dần xuất hiện công khai trước công chúng. Ông tham gia hoạt động xã hội và thường lộ diện mà không có vệ sĩ bảo vệ.