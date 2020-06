Nhà văn Phan Ý Yên ủng hộ quan điểm chọn người yêu của Trấn Thành

Chia sẻ của Trấn Thành về việc chọn người yêu cũng như chọn quán ăn đã nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng, trong đó có nhà văn Phan Ý Yên và blogger Liên Anh Nguyễn.

Mới đây, MC Trấn Thành đăng tải một clip viral trên mạng xã hội, chia sẻ quan điểm về việc nên chọn người yêu thú vị hay an toàn.

Video "Quán ngon quận mình" với những chia sẻ của Trấn Thành về việc chọn người yêu cũng như chọn quán ăn đã nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng.

Theo anh, chọn người yêu cũng giống như chọn quán ăn. Chàng trai thú vị như một quán ăn ở xa, món ăn hấp dẫn, đáng thử nhưng quá xa nhà. Con gái ngại đi xa thường chọn quán ăn gần nhà. Quán ăn ngay đầu ngõ như mẫu bạn trai an toàn, dù không tệ lắm nhưng chẳng thể mang lại cảm giác thú vị.

Đưa ra ý kiến để tranh luận, nhưng cuối cùng theo Trấn Thành, chọn thú vị hay an toàn đều sai. Chúng ta có thể có cả 2 điều này, chỉ cần nói ra mà thôi.“Khi quen một người thú vị, hãy khiến anh ấy trở nên an toàn. Và khi quen một người an toàn, hãy nói với anh ấy rằng mình cũng thèm được thú vị”, nam MC nhắn nhủ.

Trấn Thành đưa ra quan điểm về chọn người yêu trong clip mới đăng tải.

Quan điểm của Trấn Thành đã được phần lớn dân mạng ủng hộ, trong đó có không ít người nổi tiếng.

Trên trang cá nhân của mình, nữ nhà văn Phan Ý Yên thể hiện sự đồng tình với Trấn Thành bằng một bài đăng khá dài. Theo cô, mối quan hệ luôn tồn tại những mâu thuẫn, đó cũng là lý do khiến tình yêu trở nên hấp dẫn hơn. Sau cùng, quyết định ở mỗi người, quan trọng là bạn có đủ can đảm đưa ra lựa chọn đúng đắn và dám mưu cầu hạnh phúc hay không.

Nữ nhà văn chia sẻ:“Vốn dĩ an toàn và thú vị nào có mâu thuẫn với nhau. Chúng giống như nhiều cảm giác khác trong một mối quan hệ. Đôi bên phải cùng nhau tìm kiếm và xây dựng. Một người đàn ông khiến bạn tin tưởng hoàn toàn có thể cùng bạn sống một cuộc sống đầy màu sắc khi bạn không ngần ngại chủ động bày tỏ những mong muốn trong lòng. Cũng như chàng trai thông minh, hài hước, ga lăng, đừng vội nghĩ tới bội phản mà bất an rồi lo sợ hay tìm cách kìm kẹp kiểm soát. Không níu lại là cách giữ tốt nhất. Là chính mình, độc lập, tự chủ, yêu bản thân đủ, tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều”.

Theo nhà văn Phan Ý Yên, không quan trọng chọn gì, chỉ cần mỗi người dám lựa chọn.

Theo Phan Ý Yên, đến cuối cùng an toàn hay thú vị vẫn là những trải nghiệm đáng giá. Giống như việc ăn hoài một quán, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được ngoài phở còn có bún bò, cơm tấm, chè dừa dầm hay trà sữa kem cheese. Dù chúng mang đến sự thích thú hay không, thế giới quan cá nhân cũng đều mở rộng thêm một chút. Thế nên, quan trọng không phải bạn chọn gì, mà là bạn có dám lựa chọn hay không. Dù kết quả thế nào cũng giúp bạn trưởng thành hơn mỗi ngày.

Người yêu thú vị hay an toàn là lựa chọn của riêng mỗi người, nhưng để giữ gìn hạnh phúc trong tình yêu, những thay đổi nhỏ nhặt, những món ăn mới mỗi ngày giữ vai trò quan trọng. Ăn gần hay ăn xa thì cũng phải là ăn ngon, “để tồn tại, ta mưu cầu an toàn, nhưng để sống, ta cần thú vị”.

Tương tự Phan Ý Yên, hot blogger Liên Anh Nguyễn đã chia sẻ đoạn clip của MC Trấn Thành cùng quan điểm của mình: "An toàn mà vẫn thú vị là đỉnh cao của hôn nhân".Cô nàng cũng không ngần ngại “theo trend” của nam MC khi chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân thông qua hình ảnh món ăn đầy ẩn ý.

Blogger Liên Anh Nguyễn bày tỏ sự đồng tình với Trấn Thành trong quan điểm chọn người yêu.

“Mình đọc được từ một bài nghiên cứu đến 700 người, trong độ tuổi từ 63 đến 108, về quan điểm của họ về tình yêu. Kết hôn trung bình 43 năm, họ cân nhắc mọi thứ, từ cách tìm đúng người cho đến những gì giữ cho tia lửa tồn tại: Làm mới mình mỗi ngày, luôn ăn món mới mỗi ngày và cải thiện từng chút mỗi ngày”, blogger cho biết.