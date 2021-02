Nhà văn nào chưa từng kết hôn, có tác phẩm kinh điển về tình yêu?

3. Scout - cô bé tò mò cố gắng tìm hiểu cuộc sống ở miền Nam nước Mỹ - là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nào? To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại)

Adventures of Huckleberry Finn (Những chuyến phiêu lưu của Huckleberry Finn)

The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh)

Light in August (Nắng tháng tám) Giết con chim nhại là tác phẩm hay nhất của Harper Lee. Cô bé Scout được bà xây dựng như một nhân vật dẫn truyện và cũng là yếu tố quan trọng để kết nối các sự kiện, nhân vật khác với nhau. Khi mới ra mắt, tác phẩm này không được giới phê bình đánh giá cao, chính bản thân Harper Lee cũng lo lắng cho số phận của đứa con tinh thần này. Nhưng rất nhanh sau đó, Giết con chim nhại đã giành giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 1961 như một sự khẳng định về chất lượng của cuốn sách. Ảnh: Culture Trip.