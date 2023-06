Nhà văn chịu sức ép lớn khi dùng TikTok thu hút độc giả

Trong khi hashtag #BookTok có thể giúp nhiều tác phẩm trở nên ăn khách thì việc người dùng tập trung quá vào những chủ đề gây ấn tượng khiến tác giả chịu áp lực sử dụng chúng.

Trên nền tảng TikTok, các bài đăng bắt đầu bằng hashtag #BookTok đã thu hút hơn 140 tỷ lượt xem. Hàng nghìn người sáng tạo thảo luận về các nội dung đọc yêu thích của họ mỗi ngày và các tác giả có thể đạt được thành công lớn nhờ đó.

Tác giả Alex Aster, người đã nhận được hợp đồng mua sách trị giá sáu con số sau khi thực hiện một video trên TikTok chia sẻ cốt truyện cuốn tiểu thuyết của mình. “Sự lan truyền đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi và thay đổi sự nghiệp của tôi”, bà Aster chia sẻ.

Và BookTok cũng đã thay đổi cách người sáng tạo và tác giả chia sẻ về sách trên mạng xã hội.

BookTok thậm chí có một khu vực lớn trong các cửa hàng bán sách tại Mỹ. Ảnh: WHNT.

Văn học chịu nhiều ảnh hưởng của mạng xã hội

Một cách phổ biến để nhanh chóng thảo luận về cốt truyện của một cuốn sách trên TikTok là thông qua các câu chuyện ngụ ngôn hoặc chọn các chủ đề cụ thể xuyên suốt nhiều câu chuyện. Một số chiêu trò câu từ, chủ đề thu hút người xem thường được đưa vào video quảng bá một số thể loại như lãng mạn, nhưng cũng có thể mở rộng sang nhiều thể loại khác.

Một số chủ đề gây ấn tượng phổ biến là enemies to lovers (từ kẻ thù thành người yêu), theo đó, đề cập đến cốt truyện hai nhân vật ban đầu không thích nhau nhưng cuối cùng trở thành người yêu của nhau hay friends to lovers (từ bạn thành người yêu) hay right person wrong time (đúng người sai thời điểm).

Các bài đăng sử dụng hashtag này thu về hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lượt xem. Ví dụ #enemiestolovers có 7 tỷ lượt xem, #friendstolovers có 940 triệu lượt, trong khi #rightpersonwrongtime có 220 triệu xem.

Những người sáng tạo nội dung chia sẻ với The Business Insider rằng việc tập trung vào các cách quảng bá như vậy có liên quan đến tính chất ngắn của video trên TikTok. Với các video dài từ một đến ba phút, người sáng tạo chỉ có vài giây để thu hút sự chú ý của người xem và cô đọng cốt truyện của một cuốn sách. Các hashtag như trên giúp họ dễ dàng thu hút công chúng hơn.

Thực sự thì cách làm này và độ phủ sóng của BookTok đã giúp nâng cao doanh số bán sách. Năm 2021 là năm tốt nhất của ngành xuất bản kể từ năm 2004, theo dữ liệu từ công ty theo dõi doanh số bán sách in của Mỹ Circana BookScan (trước đây là NPD BookScan). Kể từ năm 2021 đến nay, doanh số bán hàng đã giảm nhẹ, nhưng vẫn tăng so với năm 2019.

Tiểu thuyết lãng mạn là thể loại được hưởng lợi nhiều nhất, với 3 năm tăng trưởng liên tiếp và hơn 36 triệu bản in được bán vào năm 2022.

Các nhà xuất bản cũng đang nghĩ tới việc tạo chủ đề như vậy. Mặc dù cách làm này xưa nay không phải là mới, nhưng chúng đang đạt được tầm quan trọng mới nhờ có TikTok.

Bà Christina Demosthenous, đại diện nhà xuất bản Renegade Books, một chi nhánh thuộc sở hữu của Hachette, cho biết. "Tạo chủ đề quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng là những chỉ báo cho độc giả, và độc giả sẵn sàng lao vào những đề tài yêu thích của họ. Có điều gì đó thoải mái và quen thuộc đối với họ".

Sự thành công của các chủ đề gây sức ép buộc các tác giả phải thử chúng

Đối với các tác giả, việc nhìn thấy những chủ đề gây ấn tượng như vậy thành công có thể là con dao hai lưỡi.

Một số nhà văn sử dụng những chủ đề như vậy có thể tạo nên thành công thay đổi cuộc đời - giống Colleen Hoover hay Emily Henry - tác giả của một số cuốn sách lãng mạn ăn khách.

Nhưng những nhà văn khác có thể cảm thấy nản lòng hoặc cảm thấy đầy áp lực khi phải sử dụng một số phép biến điệu nhất định trong bài viết của họ để tăng cơ hội lan truyền.

Nhiều nhà văn phải đính kèm #BookTok và các cụm chủ đề để thu hút độc giả. Ảnh: The Business Insider.

"Có một cuộc chiến không ngừng để cố gắng đi trước một bước so với xu hướng hiện tại. Từ đó, bạn có thể khiến cuốn sách của mình có một chút khác biệt, thu hút mọi người muốn mua nó, trong khi vẫn phải đảm bảo sự quen thuộc về chủ đề và phong cách", Michael Evans, một tác giả truyện kinh dị cho biết.

Chloe Gong, tác giả bộ truyện bí ẩn lịch sử bán chạy nhất These Violent Delights và cũng đã quảng bá nó thông qua TikTok, cho biết bà thật may mắn khi tìm được một lượng độc giả tận tâm, mặc dù tiểu thuyết của bà không chạy theo phong trào sách BookTok.

Bà Chloe Gong chia sẻ: “Nếu theo phong trào thì bạn thường nói nhiều về cảm giác lãng mạn, về các tình tiết phụ gay cấn. Đây là điều thu hút sự chú ý. Còn đối với việc quảng bá những cuốn sách khác không phù hợp với khuôn mẫu đó thì khá là khó khăn. Tôi cũng mong mọi người ủng hộ những cuốn sách đó nhiều hơn".

Ví dụ, Anne Bailey chủ yếu là một nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử. Sau khi thấy sự thành công của sách BookTok, bà quyết định thử viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kết hợp với những chủ đề phổ biến như enemies to lovers. Khi so sánh với cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên, cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên theo cách viết này thành công nhanh hơn nhiều, bán được gấp 5 lần số ấn bản trong 30 ngày, bà bày tỏ.

Trong khi đó, một số nhà sáng tạo lo lắng rằng việc tập trung theo đuổi xu hướng trên TikTok có thể hạn chế tầm nhìn của tác giả. “Sách không chỉ là những chiêu trò như vậy. Điều đó sẽ hạn chế các tác giả, đặc biệt là khi họ nghĩ rằng họ phải viết rất nhiều sách dựa trên những xu hướng lớn. Điều đó là không đúng. Miễn có một cốt truyện hay, mọi người sẽ đọc nó", Russell khẳng định.