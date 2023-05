Nhà văn Bulgaria thắng giải Booker Quốc tế

Cuốn “Time Shelter” của Georgi Gospodinov, do Angela Rodel dịch, đã được trao giải Booker Quốc tế và được tôn vinh là một “tác phẩm tuyệt vời về châu Âu”.

Dịch giả Angela Rodel và tác giả Georgi Gospodinov cùng cuốn Time Shelter. Ảnh: The Guardian/Shutterstock.

Chủ tịch ban giám khảo Leïla Slimani đã gọi Time Shelter là “một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời chứa đựng cả sự châm biếm và u sầu”, đồng thời khẳng định: “Đây là một tác phẩm rất sâu sắc đi sâu vào một câu hỏi đương đại và cũng là một câu hỏi triết học: Điều gì xảy ra với chúng ta khi ký ức biến mất?”

Booker Quốc tế là giải thưởng uy tín về văn chương, phần thưởng trị giá 50.000 bảng Anh, được chia đều cho tác giả và dịch giả. Giải trao hàng năm cho một tiểu thuyết hoặc tuyển tập truyện ngắn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào được dịch sang tiếng Anh và xuất bản ở Anh hoặc Ireland.

Time Shelter là cuốn sách thứ tư của Gospodinov được dịch sang tiếng Anh. Tác phẩm này kể về việc mở một “phòng khám cho quá khứ”, mang đến liệu pháp điều trị đầy hứa hẹn cho những người mắc bệnh Alzheimer. Mỗi tầng của phòng khám tái hiện từng chi tiết của một thập kỷ, với đầy đủ đồ nội thất, thuốc lá và đồ uống, cho đến các tờ báo đưa tin hàng ngày của khoảng thời gian đó. Khi thông tin về phòng khám lan rộng, những người khỏe mạnh bắt đầu tìm tới đây để ẩn náu nhằm thoát khỏi nỗi kinh hoàng của cuộc sống hiện đại.

Bà Slimani cho biết cuốn tiểu thuyết “đặt câu hỏi về ký ức của chúng ta, xác định đây chính là chất kết dính thể hiện bản sắc và những khía cạnh thân mật trong con người”.

Bên cạnh những giá trị nhân văn này, “cuốn sách cũng là một tác phẩm tuyệt vời về châu Âu, một lục địa cần một tương lai, nơi quá khứ được tái tạo và hoài niệm là liều thuốc độc. Tác phẩm này cho chúng ta một góc nhìn về vận mệnh của những quốc gia như Bulgaria, vốn là trung tâm của cuộc xung đột ý thức hệ tại phương Tây”, bà Slimani đánh giá.

Nhà phê bình Patrick McGuinness trong một bài đánh giá trên trang The Guardian cũng đã gọi Gospodinov là "một nhà văn có sự nhiệt tình cũng như kỹ năng tuyệt vời" và bản dịch của Rodel được thực hiện với "kỹ năng và sự tinh tế".

Tác giả Time Shelter là Gospodinov - một nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch người Bulgaria. Khi được xuất bản ở Bulgaria, cuốn sách này đã đứng đầu bảng xếp hạng và giành được giải thưởng Strega European. Còn dịch giả Rodel là một nhạc sĩ kiêm dịch giả văn học sống và làm việc tại Bulgaria.

Chiến thắng của Time Shelter đánh dấu năm thứ hai liên tiếp giải thưởng được trao cho một cuốn sách bằng ngôn ngữ chưa từng được giải thưởng vinh danh trước đây. Tác phẩm này cũng là cuốn sách đầu tiên viết bằng tiếng Bulgaria đoạt giải Booker Quốc tế.

Tác phẩm chiến thắng năm ngoái là Tomb of Sand của Geetanjali Shree, do Daisy Rockwell dịch. Tomb of Sand là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được dịch từ tiếng Hindi giành chiến thắng.