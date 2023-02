Nhà Trắng thừa nhận 3 UFO chưa chắc là thiết bị do thám của Trung Quốc

Nhà Trắng hôm 14/2 khẳng định không tìm thấy bằng chứng về việc 3 vật thể bay bị chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ có liên quan đến chương trình khinh khí cầu do thám Trung Quốc.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các vật thể này có liên quan đến chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, cũng như chương trình do thám của bất kỳ quốc gia nào khác, Guardian đưa tin.

Thay vào đó, một "lời giải thích hàng đầu" có thể là các vật thể được tư nhân vận hành cho mục đích thương mại hoặc nghiên cứu, ông Kirby nói, mặc dù chưa có ai công bố quyền sở hữu với chúng.

Reuters cũng dẫn lời ông Kirby cho biết cộng đồng tình báo đang xem xét khả năng bộ ba vật thể này có thể là những quả khinh khí cầu "liên quan đến một số mục đích thương mại hoặc lành tính”.

Trước đó, Nhà Trắng ngày 13/2 nói rằng việc nghi ngờ 3 vật thể bay ở không phận Mỹ trong tuần qua có khả năng do thám đã dẫn đến quyết định bắn hạ.

"Chúng tôi không chắc rằng liệu các khí cầu có khả năng do thám hay không, nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Với sự thận trọng, Tổng thống (Joe Biden) đã chỉ đạo bắn hạ", ông Kirby nói.

Vật thể không xác định bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ ở phía Bắc Canada hôm 11/2 là một “khí cầu nhỏ, bằng kim loại với một trọng tải được buộc bên dưới nó”, CNN trích dẫn một bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc.

Bản ghi nhớ cho biết vật thể bị bắn hạ ở Alaska hôm 10/2 có “kích thước bằng một chiếc ôtô nhỏ”, đồng thời cảnh báo “không nên cho rằng các sự kiện trong vài ngày qua có liên quan đến nhau”.

Ông Kirby khẳng định Mỹ vẫn chưa nắm chắc nguồn gốc của ba vật thể này. Theo ông, họ sẽ có nhiều thông tin hơn khi các mảnh vỡ được thu thập, nhưng nhiều bộ phận của chúng lại nằm ở những khu vực khó tiếp cận.

Đồng thời, ông Kirby cũng xác nhận rằng tên lửa đầu tiên do máy bay chiến đấu bắn vào vật thể lạ trên hồ Huron đã không trúng mục tiêu.