Nha Trang, Phan Thiết đón hơn 400.000 lượt khách dịp lễ

Bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngành du lịch 2 tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận không ghi nhận tình trạng chặt chém, nâng giá dịch vụ.

Ngày 4/9, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay địa phương đón hơn 356.000 lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó có gần 136.000 lượt khách lưu trú. Công suất sử dụng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt mức trên 65%, doanh thu dịp này đạt 576 tỷ đồng .

Du khách chơi dù bay trên vịnh Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết để phục vụ khách chu đáo, các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ về nhân lực, tích cực chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đẹp, không gian xanh, đáp ứng nhu cầu của du khách.

“Qua kiểm tra không xảy ra trường hợp tăng giá dịch vụ, đường dây nóng ghi nhận hai cuộc gọi phản ánh của khách nhưng không liên quan đến chặt chém hoặc an ninh trật tự”, bà Thanh thông tin.

Người đứng đầu ngành du lịch Khánh Hòa cũng cho biết để phục vụ du khách dịp lễ, địa phương tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào tối 2/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4 (TP Nha Trang), hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan và tuần lễ giới thiệu nghề làm bánh dân gian... thu hút hàng nghìn du khách và người dân đến xem, tham quan, cổ vũ, mua sắm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Khôi, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 có khoảng 377 chuyến bay nội địa đến và đi từ cảng Cam Ranh.

“Các chuyến bay đến và đi trong dịp lễ có tăng nhẹ so với các ngày trong tháng 8 nhưng so với cùng kỳ đầu tháng 7 (khoảng 414 chuyến đến và đi) thì không bằng”, ông Khôi thông tin.

Còn bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng giám đốc Công ty CP nhà ga quốc tế Cam Ranh, cho biết trong 4 ngày lễ có có 5 hãng hàng không khai thác các chuyến bay quốc tế. “Từ ngày 1-4/9, sẽ có 18 chuyến bay từ Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và 22 chuyến bay đi ba nước nói trên. Dự kiến có gần 3.000 khách đến và hơn 3.000 khách đi”, bà Minh nói.

Cùng ngày, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bình Thuận cho biết 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 2/9, đa số các resort, cơ sở du lịch đều kín phòng, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng vượt mốc trước dịch Covid-19.

Cụ thể, 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Bình Thuận đón hơn 45.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng khoảng 15,4% so với cùng thời điểm năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 2.000 lượt, còn lại là khách nội địa đến từ các địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Hà Nội...

BÌnh Thuận đón hơn 45.000 lượt khách dịp lễ. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Ghi nhận cho thấy tại khu du lịch quốc gia Mũi Né (TP Phan Thiết), các cơ sở lưu trú kín phòng, một số resort, khách sạn 3-5 sao đạt công suất trên 80%.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Bình Thuận cho biết du khách đến địa phương dịp này ngoài nghỉ dưỡng còn để trải nghiệm nhiều dịch vụ vui chơi thể thao trên biển như lướt ván diều, dù bay….

“Dịp lễ 2/9, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, phòng, chống trộm cắp tài sản, tăng cường công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi. Bốn ngày lễ không ghi nhận tình trạng chặt chém, lừa gạt du khách, các vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ứng xử với du khách”, lãnh đạo Sở VHTTDL Bình Thuận thông tin.